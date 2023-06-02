Уникальный ускоритель, центр ядерной медицины и научный городок: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о ближайшем развитии наукограда Протвино

Фото Сергея Хакимова

140 млрд рублей в качестве инвестиций, более 2 тысяч новых рабочих мест - перспективы развития подмосковного наукограда Протвино в ближайшие несколько лет. Здесь будет реализован большой научный проект «СИЛА», который включит в себя строительство уникального ускорителя, биотехнологического кластера, центра ядерной медицины и научного городка для молодых ученых.

Соглашение об этом сегодня подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

- Мы договорились о том, что наша совместная программа будет реализовываться в течение продолжительного времени и по понятному сценарию, - рассказал Андрей Воробьёв. - Через месяц мы определим то, что необходимо в первую очередь для работы института, для жизни человека - это и жилье, и гостиница, и благоустройство, и усиление послешкольной программы. Все это имеет значение. На территории Протвино, а теперь уже Большого Серпухова, реализуется крупный проект. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы сюда приезжали молодые таланты, чтобы они здесь воплощали свои самые смелые мечты под руководством опытных ученых, академиков».

Напомним, в Протвино вот уже 60 лет действует ИФВЭ, Институт физики высоких энергий (построен в 1963 году) - один из ведущих научных центров России, где проводятся исследования в области физики высоких энергий и физики частиц. В результате ученые получают данные, которыми ученые пользуются для понимания строения материи - а это в свою очередь помогает совершать прорывы во многих отраслях, от медицины и фармакологии до энергетики и сельского хозяйства. Уже более 10 лет (с 2011 года) ИФВЭ является подразделением Курчатовского института.

- Вы разгоняете частицы до немыслимых энергий, практически до световой скорости, сталкиваете их и моделируете то, что произошло 14 млрд лет назад - как образовались атомы, молекулы, потом кварки и т.д. Это фундаментальная физика, понимание существа материи, - объясняет суть исследований Михаил Ковальчук.

Итак, что будет сделано в рамках проекта «СИЛА»:

- ученые объединят две мощнейшие исследовательские мегаустановки - источник синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновский лазера на свободных электронах;

- ими смогут пользоваться около 200 научно-образовательных организаций и 50 организаций, представляющих реальный сектор экономики;

- вокруг мегаустановок (одно только кольцо ускорителя достигает 1,1 ем в диаметре) будет построена соответствующая инфраструктура - лаборатории, экспериментальные станции и так далее;

- для ученых, которые будут работать на установках, будет возведен целый научный городок - 8 трёхэтажных домов на 160 квартир, 150-местная гостиница, собственная поликлиника,

спорткомплекс, центры для досуга и занятий с детьми.

При этом, как отметил Михаил Ковальчук, именно протвинские установки станут флагманом новой президентской программы:

- Указом Президента запущена специальная федеральная программа по созданию отечественных мегаустановок. В течение 5-8 лет по всей стране будет выстроена их сеть. И у нас появится лучшая в мире исследовательская инфраструктура класса мегасайенс.

Еще один проект, который Андрей Воробьёв обсудил с президентом Курчатовского института, - будущий биотехнологический кластер, который будет создан на базе подмосковных городов Протвино, Пущино и Оболенска. На базе крупнейшего в России ускорителя «У-70», который работает в ИФВЭ, в 2025 году планируют организовать первый в нашей стране центр ядерной медицины. Специалисты объясняют, что здесь будут проводить ионную лучевую терапию для раковых больных с различными осложнениями. В отличие от других типов лучей ионы воздействуют на опухоль, почти не затрагивая здоровые органы.