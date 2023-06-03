Волонтеры пункта отбора на военную службу рассказали о работе с будущими контрактниками

Волонтеры помогают посетителям пункта сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как правильно заполнять документы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В единый столичный пункт отбора на улице Яблочкова ежедневно приходят москвичи и жители других регионов России, чтобы записаться на военную службу по контракту. С посетителями работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как правильно заполнять документы. Сотрудники центра рассказали журналистам о своей работе.

«Мы занимаемся консультацией и навигацией добровольцев по вопросам военной службы. Это встреча кандидатов, заполнение анкет, сопровождение людей по кабинетам и непосредственно в зону отправки в воинские части», - рассказал волонтер центра Максим Целищев.

Накануне из пункта для прохождения военной службы отправилась очередная группа контрактников. Новобранцы рассказали, почему они хотят попасть в зону СВО. По словам одного из военных, он уже служил в разведке, сейчас снова хочет попасть в зону боевых действий. Контрактник признался, что им движет желание защитить Родину и своих близких.

«У меня дети, супруга, соседи, хочу всех защитить и помочь им. Я готов физически, мастер спорта», - сообщил мужчина.

Ещё один из контрактников также раньше служил в Советской Армии. Он уверен, что этот опыт ему пригодится сейчас для решения боевых задач в зоне спецоперации.

«Я привык к тому, что Родина превыше всего. Это наши дети, родители, прошлое», - подчеркнул новобранец.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами. Иностранцы, вступившие в ряды вооруженных сил, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы можно в одном месте в среднем за три часа. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Если у будущего бойца есть навыки, которые могут пригодиться в армии, их обязательно учтут. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят подготовку на полигонах Министерства обороны РФ в Московской области.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.