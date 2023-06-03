«Остановился починить машину. И вдруг - удар, взрыв»: Жуткая авария произошла на МКАД

«Жигули» выгорели дотла. Машина восстановлению не подлежит. Фото: Прокуратура Москвы

Врачи борются за жизнь мужчины, который пострадал сегодня в результате аварии на МКАД.

Видео этого столкновения опубликовал Департамент транспорта Москвы.

- На 6 километре внутренней стороны кольцевой прямо в потоке заглох автомобиль марки «Жигули», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Водитель включил сигнальные огни, открыл капот и вышел из салона, чтобы разобраться в поломке.

Один из очевидцев сообщает:

- У мужчины прямо на дороге заглохла машина. И вдруг - удар, взрыв...

Камера запечатлела этот жуткий момент: ударом водителя ВАЗа отбрасывает на несколько метров, через долю секунду происходит взрыв топлива, такси вылетает на обочину, а потерявший сознание мужчина из первого авто лежит среди огня.

- Мужчина серьезно пострадал, он госпитализирован с ожогами и травмой головы. Находится в реанимации, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе Московской прокуратуры уточняют, что за рулем такси находилась 32-летняя женщина.

По предварительной информации автоледи могла отвлечься и не заметить на полосе мигающую машину.

«Жигули» выгорели дотла. Машина восстановлению не подлежит.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Дептранс сообщает, что проезжая часть освобождена, движение восстановлено.