«Мир без границ»: Подмосковный инклюзивный фестиваль, объединяющий семьи с детьми-инвалидами, вышел на международный уровень

Фото Константина Семенца

Московская область уже давно зарекомендовала себя как один из передовых регионов России, многие новые наработки через год-два начинают распространяться по всей стране. Это касается самых разных направлений - от общей системы управления регионов через единый центр до внедрения различных цифровых сервисов. Но некоторые проекты выходят и на международный уровень.

В Люберцах прошел инклюзивный фестиваль «Мир без границ», который объединяет семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Изначально он носил сугубо локальный характер, для своих, для области. Но в этом году в «Мире без границ» впервые приняли участие представители не только других регионов России, но и других стран. Всего - более 3 тысяч семей!

К слову, фестиваль проводится уже в тринадцатый раз. Его организаторами выступают Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмосковья, Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, региональное Министерство социального развития и Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка.

- В первую очередь я хочу поблагодарить и поздравить всех ребят, которые участвовали в творческом конкурсе - вы большие молодцы! - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Спасибо вам за рисунки, танцы, стихи, от ваших конкурсных работ исходит невероятный свет и добро.

Отдельно министр поблагодарила руководителя Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инну Орлову, без работы которой этот фестиваль мог бы никогда и не появиться.

- Я хочу отметить ее решительность, настойчивость, требовательность - ее сила характера позволила сделать так, что фестиваль стал таким масштабным, международным.

Инна Орлова получила из рук Екатерины Швелидзе Благодарственное письмо - министерство отметило женщину за активную общественно полезную деятельность в регионе.

Глава ассоциации вспоминает, что идея фестиваля впервые возникла еще в 2006 году. Год от года к подмосковным активистам присоединялось подобные организации из других регионов России. А теперь появился интерес и из других государств - в этом году «Мир без границ» делится опытом Московской области с семьями из Казахстана, Белорусии, Абхазии.

- В Подмосковье введено очень много мер социальной поддержки инвалидов. Московская область - флагман в этом плане, многие регионы начинают перенимать опыт, внедрять у себя наши практики, - рассказывает Инна Орлова. - Как пример, проект поддержки мам детей-инвалидов «Про нее», который мы запустили в 2020 году. Правительство Московской области поддержало нашу инициативу и сейчас в реабилитационных центрах могут получить услуги не только дети, но и мамы.

Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова обратилась к участникам «Мира без границ» с видеоприветствием и поблагодарила губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва за поддержку подобных проектов. Стоит отметить, что фестиваль «Мир без границ» уже несколько раз отмечался Премией губернатора Московской области. Помимо этого он входит в Топ-100 лучших практик Фонда Президентских грантов.