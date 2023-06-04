Будущие контрактники назвали безграничную любовь к Родине причиной решения служить в армии

Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу. Фото: Софья Сандурская.

В столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, желающие пойти в армию и отправиться в зону СВО. Посетители центра на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они хотят стать добровольцами. Для большинства из них главным мотивом является безграничная любовь к Родине. Люди хотят защищать свою страну и ее интересы.

«Я старой закалки, патриотизм в крови, хоть какую-то пользу принести», - сообщил журналистам один из добровольцев.

Еще один кандидат рассказал, что все мужчины из его семьи служили в армии. Поэтому он не может оставаться в стороне, когда Родине нужна его помощь.

«У меня прадед служил, дед служил, у меня дядя служит. Я тоже хочу быть военным, я люблю свою страну», - подчеркнул новобранец.

У многих кандидатов в зоне спецоперации служат родственники или друзья, и они хотели бы поддержать близких. Один из посетителей рассказал, что пришел в пункт отбора проводить племянника, который только что подписал контракт. Мужчина сообщил, что и сам служит, а сейчас приехал в отпуск.

«Я приехал поддержать своего племянника, он подписал контракт на год. Я сам сейчас являюсь мобилизованным, приехал в отпуск», - рассказал посетитель.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь будущие военные могут пройти медицинскую комиссию и оформить все необходимые документы. В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.