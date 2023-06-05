Вся процедура отбора занимает несколько часов в течение одного дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я в метрополитене работаю, - говорит 47-летний Александр. - Не хочу говорить пафосно, но Родина-мать зовет. Надо все это заканчивать...

Женат, есть взрослый ребенок от первого брака. Срочную приходил в воздушно-десантных войсках, был артиллеристом.

- Сначала собирался уйти добровольцем через БАРС (так называют систему подготовки резервистов - Боевой Армейский Резерв Специальный. - Авт.), но в итоге решил на контракт, - рассказывает. - На работе ребята мое решение поддержали. Знаете, у меня есть коллеги, которые уже ушли на СВО. Слава богу, живы-здоровы, тьфу-тьфу-тьфу. Но есть люди с боевым опытом, которые и хотели бы пойти, но их уже по возрасту не берут.

- А супруга как к вашему решению отнеслась?

- Она меня поняла. Нам нужно всю эту историю закончить, чтобы страна жила спокойно. Точно знаю - победим. Для этого я и подписал контракт.

ПРИНЦИП ЕДИНОГО ОКНА

У входа в пункт отбора на военную службу (улица Яблочкова, 5, стр. 1) небольшая очередь. В среднем это мужчины от 30 лет. Кто-то приходит, чтобы пока поговорить с консультантами, узнать подробнее об условиях. Но большинство уже с четкой целью - оформить документы и пройти комиссию.

В этом центре у метро «Тимирязевская» работа с желающими заключить контракт построена по принципу единого окна.

Вроде привычного всем МФЦ. На всех этапах посетителям помогают волонтеры, разъясняя какие-либо нюансы и направляя по маршруту.

Сначала нужно заполнить анкету, получить талон и далее перемещаться по кабинетам. Собеседование с инструктором, который более подробно расспрашивает о воинско-учетной специальности, первично выясняя уровень подготовки соискателя.

Затем - врачи. Это также не занимает много времени, так как электронные медицинские карты москвичей подгружены к единой системе, медикам видна вся картинка состояния здоровья человека. Людей с какими-либо проблемами развернут. Чуть дольше этот процесс занимает при обследовании иногородних - в здании есть аппаратура для первичной диагностики.

Далее тестирование у психолога.

- Все это занимает несколько часов в течение одного дня. Это удобно, не нужно куда-то мотаться, томиться в очередях. Все в одном месте, быстро и по-военному четко, - объясняет 32-летний москвич Василий.

Последние несколько лет мужчина работал цирковым акробатом.

- В армии я до этого не был. Но у меня прадед был военным, дедушка - тоже фронтовик, всю Великую Отечественную прошел. Их пример меня и мотивирует. Хочу доказать, что я достоин носить их фамилию. Родители мой выбор поняли. Конечно, переживают, просят быть поаккуратнее. Но я уверен, что справлюсь. Знаете, работая артистом, я всю страну с гастролями объездил. Так что я точно знаю, что и кого иду защищать.

Подготовку мужчина уже прошел ранее - в центре «Авангард», получил специальность наводчика. В артиллерии, значит.

- Сейчас жду распределения, - рассказывает. - Вот-вот документы должны спустить из кабинета, и я отправлюсь в часть.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ЧТОБЫ МОЯ СЕМЬЯ ЖИЛА СПОКОЙНО»

Среди тех, кто сейчас подписывает контракт, есть и уже побывавшие «за лентой» ранее.

Сергей (на гражданке был обычным водителем) возвращается в зону специальной военной операции после ранения, полученного в прошлом году на Харьковском направлении.

- Прошел реабилитацию, подлечился и снова ухожу туда - в свое подразделение, меня там уже ждут. У нас там такие ребята, что не вернуться я не мог - настоящие мужики! Со всей страны в батальоне люди - из Красноярска, Калмыкии, с Алтая. Сейчас меня должны переправить в Волгоградскую область, там сейчас мои, а после слаживания уже поедем, куда Родина прикажет.

В свое время Сергей служил в ракетных войсках. Но на СВО был в подразделении старшим стрелком, командиром отделения.

- Зачем иду? Мне сейчас 57 лет. Ребенок у меня появился в позднем возрасте - сыну сейчас 12. И я хочу, чтобы моя семья в будущем жила спокойно, а вся эта нечисть находилась как можно дальше от моего дома. Вот чего я хочу!

«ГЛАВНОЕ - ЭТО ЛЮДИ»

В пункт отбора на улице Яблочкова часто бывают знаменитые актеры, музыканты, деятели ТВ. Приезжают, чтобы поддержать ребят, которые изъявили желание отдать свой долг стране и заключить армейский контракт. На этой неделе сюда приехал телеведущий Владимир Соловьев. Посмотрел работу пункта, пообщался со здешними сотрудниками и людьми, которые отправятся отсюда через учебки в зону СВО. Крепко жал мужикам руки.

- Главное - это, конечно, люди, - говорит Владимир Рудольфович. - Люди очень впечатляют, я много здесь кого видел. Это гордость нашей страны, это серьезные люди, ребята делают свой выбор. Они заслуживают самых теплых слов и максимальной поддержки.

То, как все четко устроено в центре, произвело на телеведущего серьезное впечатление.

- Здесь точно все налажено, светло, просторно, комфортно, питание, уважение. Вот в советское время этого не хватало, не было ощущения уважения к людям. (Напомним, Владимир Соловьев в начале 1980-х отслужил два года в авиации Краснознаменного Дальневосточного военного округа - был механиком, ремонтировал двигатели реактивных самолетов. - Авт.). А здесь все построено исходя из уважения к тем, кто делает свой выбор.

ФОТОФАКТ

Бруно. Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

В зоне отправки я познакомился с весьма колоритным парнем. Бруно 27 лет, и он из Камеруна. Рассказывает, что заключил контракт, потому что хотел бы получить гражданство России (для отслуживших по контракту от года и более это происходит автоматически).

- Я хочу остаться жить в России, завести семью, детей, работать.

По словам волонтеров, работающих в пункте отбора на военную службу, подписывать контракт приходит немало иностранцев. Это граждане не только стран СНГ, но и Европы (Германия, Франция, балканские страны), Африки, Юго-Восточной Азии.

- Среди них много идейных людей, которые рассматривают свое участие в СВО как борьбу против мирового колониализма, навязывающего другим государствам свои правила, - говорит наш собеседник.