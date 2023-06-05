Реставрация памятников в Москве в 2023 году: «Дом Мастера» обновят около Садового кольца, флигель Герасима из «Муму» - на Остоженке

В Хамовниках в центре столицы отреставрируют «Дом Мастера» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Необычные памятники архитектуры реставрируют в ближайшие годы в столице. Некоторые из них «засветились» в известных литературных произведениях и советских фильмах. Старинные здания не только укрепят и заменят в них коммуникации, но еще вернут им прежнюю красоту. В Мосгорнаследии рассказали, что и где приведут в порядок.

ВСЕ, КАК В РОМАНЕ

В Хамовниках в центре столицы отреставрируют «Дом Мастера» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Судя по описанию в книге жилища главного героя, именно в этом деревянном домике с подвалом автор и «поселил» Мастера. Сюда часто приходил к своим близким друзьям сам Булгаков. Здесь он работал над главами будущего романа о Понтии Пилате, Иешуа, Воланде и «нехорошей квартире».

Что сделают: внутри здания постройки девятнадцатого века снесут появившиеся за последние годы перегородки, а также современную отделку потолков, стен и полов. Здесь приведут в порядок изразцовые печи на первом этаже, лепные и классические карнизы, уцелевшие оконные наличники и подоконники. Специалисты почистят дореволюционные дверные ручки, кирпичную кладку стен подвального этажа, белокаменный цоколь и фасад. Кроме того, обновят слуховое окно и кирпичные дымовые трубы, а также деревянный сруб.

Где находится: ст. м. «Парк культуры», Мансуровский пер., д. 9.

КАМОРКУ ДВОРНИКА ПРЕВРАТЯТ В МУЗЕЙ

Еще одна литературная точка на карте реставрации Москвы - флигель городской усадьбы XVIII - XIX веков на Остоженке. В главном усадебном здании десять лет жила мать писателя Ивана Тургенева. А рядом в двухэтажном домике размещалась прислуга. Там же, предположительно, находилась каморка глухонемого дворника Андрея, ставшего прототипом Герасима в повести Тургенева «Муму».

Что сделают: восстановят основные конструкции давно заброшенного двухэтажного деревянного строения с каменным подвалом. По архивным чертежам приведут в порядок сохранившиеся архитектурные украшения девятнадцатого века - облицовку с рисунком, карнизы и декоративные кронштейны. На первом этаже флигеля обновят уцелевшие своды Монье - полукруглый кирпичный потолок, опирающийся на железные или стальные балки. После реставрации дом передадут музею Пушкина для расширения экспозиции и создания музейно-культурного центра.

Где находится: ст. м. «Парк культуры», ул. Остоженка, д. 37/7, стр. 3.

Еще одна литературная точка на карте реставрации Москвы - флигель городской усадьбы XVIII - XIX веков на Остоженке

ГОТИЧЕСКИЕ ДАМЫ И РЫЦАРСКИЕ ДОСПЕХИ

На Садовом кольце приведут в порядок бывший доходный дом с рыцарями и крылатыми львами. Здание с деталями в стиле модерна и неоготики построили в 1913 году.

Что сделают: восстановят фасады, кирпичную кладку стен, заменят вентиляционные шахты и дымоходы. В подъездах отремонтируют керамогранитную плитку на парадных и служебных лестницах. Реставраторы обновят лепнину, эркеры, квадратные и круглые филенки с фигурами крылатых львов, фигурные вставки с рыцарями и дамами, а также с изображениями рыцарских доспехов и оружия. Кроме того, поправят и порталы парадных входов со скульптурами львов.

Где находится: ст. м. «Маяковская», ул. Садовая-Самотечная, д. 2/12.

Фото Mos.ru

ШЕКСПИРУ БЫТЬ!

Полукруглое здание клуба завода «Каучук» в центре столицы давно нуждалось в обновлении. Его построили в стиле конструктивизма в 1927 - 1929 годах по проекту архитектора Константина Мельникова. Зрительный зал клуба попал в фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Именно здесь снимались сцены с репетицией и игрой самодеятельного театра.

Что сделают: на втором этаже воссоздадут историческую планировку фойе с остекленными дверями. Перед входами в главный зал с партером и двумя ярусами балконов оставят свободное пространство на всех этажах. Интерьерам вернут первоначальный вид. Для этого реставраторы используют сохранившиеся фрагменты декоративной каменной штукатурки, оконные и дверные рамы с подлинной фурнитурой, дощатые полы. Между партером и балконами вновь появится металлическая винтовая лестница. После реставрации клуб станет театральной площадкой.

Где находится: ст. м. «Фрунзенская», ул. Плющиха, д. 64/6, стр. 1.

Полукруглое здание клуба завода «Каучук» в центре столицы давно нуждалось в обновлении

АМБУЛАТОРИЮ «ОЗДОРОВЯТ»

Первую советскую поликлинику города в конструктивистском здании отремонтируют на востоке столицы. Сооружение с арочными окнами построили в конце двадцатых годов прошлого века. Теперь оно входит в ансамбль жилых домов рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Бауманский строитель» 1929 - 1931 годов.

Что сделают: воссоздадут и отреставрируют потолки из кессонов, дубовые двери вестибюля и главного входа, покрытие лестниц и перила, а также окна и кровлю. Приведут в порядок металлические козырьки над входами на чугунных кронштейнах. После обновления в здании, как и прежде, продолжит работать районная поликлиника № 64.

Где находится: ст. м. «Семеновская», ул. Малая Семеновская, д. 13.

Первую советскую поликлинику города в конструктивистском здании отремонтируют на востоке столицы

КРЕПОСТНЫЕ БАШНИ ВРУБЕЛЯ

Историческую ограду из деревянных панелей на каменных столбах восстановят в психиатрической больнице на севере города. Частная клиника для нервных и душевнобольных появилась здесь в начале двадцатого века. В 1904 году в ней лечился художник Михаил Врубель. Предположительно, именно он тогда создал эскизы ограды лечебницы. Сооружение признано уникальным памятником в неорусском стиле. Столбы ограждения напоминают крепостные башни. А со стороны вся конструкция выглядит, словно крепостные стены древнего славянского города.

Что сделают: укрепят кирпичную кладку цоколя и столбов, отреставрируют входы и въездную арку. Кроме того, воссоздадут деревянные прясла - части ограды между двумя опорами. На столбах уберут поздние металлические покрытия и поставят новые.

Где находится: ст. м. «Петровский парк», ул. 8 Марта, д. 1.