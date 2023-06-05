Фото пресс-службы губернатора и правите­льства Московской об­ласти

В Доме Правительства Московской области сегодня обсудили план ремонта мостов и строительства новых линий освещения на автомобильных дорогах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв озвучил несколько поручений во время еженедельного совещания с руководителями областных министерств и главами муниципалитетов.

- Весенне-летний период - это активная фаза капитальных ремонтов дорог, мостов, - отметил Андрей Воробьёв. - И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения, информации, потому что является препятствием на пути наших жителей. Это касается и А-108, и ремонта на Новой Риге, и других объектов, которые обращают на себя внимание.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье действует большая программа по ремонту и освещению дорог.

- Считаю очень важным сделать это в срок. Сезон у нас ограничен и здесь транспортный блок прошу уделить внимание контролю, силам, средствам, которые направлены на решение.

Заместитель Председателя регионального Правительства Анна Кротова доложила губернатора, что в течение 2023 года на территории области отремонтируют 24 моста (всего их более 1000, 85 из них отремонтировали в 2020-2022 годах).

- За последнее время камерами фото- и видеофиксации отмечается увеличенное количество сверхтяжелой техники на дорогах, что является причиной повышенного износа и приведения к аварийности, - объяснила Анна Короткова.

Уже в текущем году по результатам плановых осмотров специалисты нашли три моста, которым нужен незамедлительный ремонт.

Самый крупный из них - мост на Новорижском шоссе в Красногорске, через который ежедневно приезжают более 200 тысяч автомобилей. Рабочие приступили к ремонту 11 мая и трудятся круглосуточно. Планируется, что ремонт завершился уже летом.

- Благодаря современным технологиям сегодня стало возможным существенно сократить сроки производства работ, - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. - У нас запланированная дата пуска движения в область - до 31 июля, а пуск в Москву - до 15 августа.

Параллельно на Новой Риге отремонтируют 32 километра дороги.

В кратчайшие сроки будет проведён ремонт моста на федеральной дороге А-108, по которому автомобили едут в Серпухов. Там во время планового осмотра обнаружили орешины в сварных швах опор. Мост оперативно закрыли, организовали объезд. Уже через два дня (21 мая) на объект заехали рабочие. Планируется, что ремонт будет закончен до 12 июня.

На мосту в Орехово-Зуеве, который переброшен через Егорьевское шоссе, специалисты обнаружили разрушения частей опор. Их заменят. Движение по мосту откроют к 1 августа.

К слову, по сегодняшним нормативам плановые осмотры мостов проводятся один раз в шесть месяцев. Подмосковные специалисты попросили увеличить частоту проверок до одного раза в два месяца. Это позволит оперативно выявлять и исправлять проблемы. Андрей Воробьёв инициативу поддержал.

В Московской области намерены и в будущем бороться за снижение аварийности. Например, в ночное время на некоторых участках проблемы возникают из-за недостаточного освещения. Поэтому в 2023 году будут смонтированы еще 60 км линий наружного освещения. (При этом за последние шесть лет (с 2017-го) по области проводили почти 900 км таких новых линий).

Анна Кротова отметила, что 25 километров дорог из 60 включены в программу освещения именно по просьбе местных жителей.

- Почти 130 тысяч машин в сутки проезжает по этим участкам - это деревня Овсянниково в Дмитрове, выезд на Пятницкое шоссе в Андреевке, Зарайск, в Мытищах две дороги, подъезд к Дубне, деревня Турейка в Наро-Фоминске, село Дединово в Луховицах и Северное шоссе на въезде в Серпухов). Завершить работы планируется до 31 октября, - сообщила зампред.

Остальные 35 километров дорог были включены в список по просьбе ГИБДД как участки с интенсивным движением и высокой аварийностью.