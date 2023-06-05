Жуткая смерть в Подмосковье: Рабочий свалился в чан с пивом и захлебнулся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет проводит проверку после гибели рабочего на частном пивном заводе. Трагедия произошла в Раменском еще 3 июня, но о ней стало известно только сегодня.

- О случившемся сообщил владелец пивоварни, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - По словам мужчины, в одном из чанов с бродящим пивом обнаружили тело мужчины.

Когда несчастного подняли наверх, выяснили, что это здешний разнорабочий.

- По словам хозяина пивоварни, 47-летний мужчина устроился в компанию несколько дней назад и его работа не была напрямую связана с процессом варки пива.

Предполагают, что уроженец одной из стран Средней Азии во время обеденного перерыва, когда рядом не было никого из коллег, решил тайком полакомиться пенным. Вероятно, он решил зачерпнуть пива сверху, открыв люк, но в этот момент в лицо рабочему ударили пары бродящего пива, углекислый газ - он мог потерять сознание, свалиться в чан и захлебнуться.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили KP.RU в ГСУ СК России по Московской области.