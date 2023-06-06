«Кровь невинных проливается, не могу оставаться в стороне»: Будущие контрактники объяснили свое решение служить в армии желанием защищать интересы страны

Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, почему они хотят отправиться в зону СВО.

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного в Москве на улице Яблочкова, рассказали, почему они решили отправиться в зону спецоперации. Новобранцы объяснили журналистам, что не могут оставаться в стороне, когда Родина нуждается в их помощи. По словам будущих контрактников, они хотят защищать интересы страны.

«Сидеть и отсиживаться когда Родина зовет это смешно. Я не представляю, как можно сидеть, как говорится, пить «латте», пока другие ребята защищают интересы нашего государства», - рассказал один из посетителей пункта.

Еще один мужчина рассказал, что уже служил в армии, поэтому его навыки наверняка пригодятся в зоне боевых действий. По его словам, он готов защищать людей, попавших в тяжелую ситуацию.

«Служил в вооруженных силах РФ, а так – смотрю как кровь невинных проливается, и не могу оставаться в стороне. Поэтому иду туда защищать Родину», - объяснил новобранец.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами. Иностранцы, вступившие в ряды вооруженных сил, могут оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы можно в одном месте в среднем за три часа. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. В центре работают врачи всех необходимых для медицинского осмотра специальностей. При этом углубленные исследования не требуются: специалисты изучают электронную медицинскую карту пациента, знакомятся с его историей болезни и могут сразу определить, есть ли противопоказания для военной службы.

По итогам профессионального собеседования определяется военная специальность новобранца. Если у будущего бойца есть навыки, которые могут пригодиться в армии, их обязательно учтут. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят подготовку на полигонах Министерства обороны РФ в Московской области.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.