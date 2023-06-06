ЕвроХим представил новейшие разработки на конференции «Цифровая индустрия промышленной России»

Фото: Юрий ШАМИН

Производитель минеральных удобрений ЕвроХим принял участие в прошедшей в Нижнем Новгороде конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) – представительном деловом мероприятии, входящем в пятерку крупнейших в области цифровой экономики России. Компания представила свои технологические решения и проекты на стенде индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия». Причем, как собственные разработки производителя минеральных удобрений, так и проекты, работа над которыми ведется в рамках ИЦК.

Заметной частью конференции стало обсуждение деятельности индустриальных центров компетенций, созданных по итогам конференции в 2022 году. За это время в ИЦК «Химия» проанализированы более 50 проектов. Сейчас в его портфеле девять особо значимых проектов, два из которых получили грантовое софинансирование.

На конференции также представили ближайшие планы индустриального центра компетенций, среди которых переход к выполнению задач и инициатив технологического лидерства, сотрудничество с другими индустриальными центрами, получение государственного софинансирования на особо значимые проекты второй очереди и привлечение научного сообщества к проектам «Технологическое моделирование» и «RTO» («Оптимизация производства в реальном времени»).

Фото: Юрий ШАМИН

Так, участники конференции узнали о проектах, над которыми работает входящий в компанию Центр цифровых технологий и платформ: цифровых советчиках, технологическом моделировании, системе сбора данных и диагностики оборудования, управлении надежностью.

По результатам работы ИЦК «Химия» в адрес ЕвроХима получены благодарности от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства промышленности и торговли РФ.