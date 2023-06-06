«Зачем нам этот геморрой?»: в московских пивнушках попрятали разливной сидр

30 человек скончались, полсотни в больницах из-за напитка «Мистер Сидр», который производили в селе Винтай под Самарой. Фото: Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области /ТАСС

30 человек скончались, полсотни в больницах из-за напитка с веселой разноцветной этикеткой «Мистер Сидр», который производили в селе Винтай под Самарой и поставляли не только в местные «разливайки», но и другие регионы. Ульяновская, Пензенская, Нижегородская области, Удмуртия, Чувашия, Севастополь… Смертельно опасного «Мистера» ищут и изымают из продажи по всей стране. В Москве и Московской области на этот момент суррогата не нашли.

- Сидр? Нет, ну что вы, у нас такого нет, - заверяет меня продавщица небольшой пивнушки возле дома. Но когда я замечаю, что на доске с сортами пива и расценками явно не хватает пары пунктов, признается: да, сидр был, но хозяин точки еще вчера сказал снять его с продажи.

- Зачем нам этот геморрой? - резонно вопрошает женщина. - Сидр у нас был московский, а не самарский. Но пока проверка придет, пока все документы им достанешь – это же время. А время – деньги, правильно? Вот нет сидра – нет проблем.

«Разливайки» попрестижнее (там цены повыше и есть, где посидеть), напиток в продаже оставили. Но подписали производителя. Вот, мол, белорусский сидр у нас. Никакого отношения к Самаре не имеет. Берите, не бойтесь.

«Разливайки» попрестижнее (там цены повыше и есть, где посидеть), напиток в продаже оставили. Но подписали производителя. Фото: Александра БУДАЕВА

В специализированном баре, торгующим сидром, при упоминании «Мистера» у официантки дергается глаз.

- Да не сидр это был, как вы не понимаете! - говорит девушка чуть громче, чем следовало бы. Потом извиняется. - Мы второй день уже всем объясняем: сидр – это результат брожения яблок, никакой спирт туда не добавляют. То, чем травились люди, - это суррогат, который, скорее всего, делали из сиропа, спирта и воды.

Кстати, на столах в этом баре стоит реклама… фестиваля сидра, который пройдет в парке «Останкино» уже 17 июня.

- Отменим ли мы фестиваль? Нет, - заявила нам по телефону организатор, амбассадор российского сидра Алина Локтева. - Наоборот, мы хотим рассказать и показать людям, что такое настоящий сидр. У нас же в стране так много яблочных садов, передовых производств, лидером в сидроделии уже стал Санкт-Петербург и Ленинградская область, у местных яблок есть особый вкус и терпкость, которые ни с чем не спутаешь. И настоящий напиток сильно отличается от того суррогата, который то и дело продают под видом сидра.

На столах в этом баре стоит реклама… фестиваля сидра, который пройдет в парке «Останкино» уже 17 июня. Фото: Александра БУДАЕВА

КОНКРЕТНО

Как отличить сидр от суррогата

Советы от амбассадора российского сидра Алины Локтевой:

- Состав: настоящий сидр делается из яблочного сока прямого отжима. Может быть хмель (тогда перед вами охмеленный сидр) и сироп из фруктов (тогда это фруктовые разновидности). В настоящем сидре не может быть воды или этилового, а тем более – метилового спирта.

- Цена: бутылка сидра объемом 0,5 литра не может стоить дешевле 150-200 рублей, в барах тогда он будет продаваться по 300-400 рублей за поллитра (для сравнения самарский «Мистер Сидр» продавался за 50 рублей/литр).

- Цвет: даже если в напиток добавляют экзотические фрукты (гуаву, ягоды и специи), по цвету он будет напоминать максимум компот. Все остальное – это красители. Настоящему сидру они ни к чему.