Количество выхлопных газов у дорог сократилось до 2,5 раза

5 июня Москва отметила День эколога.

В экологических центрах столицы запланировано около 100 мероприятий, посвященных защите природы, сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

«Мероприятия пройдут с 3 по 12 июня. Гостей ждут бесплатные занятия, игры, квесты, квизы, познавательные занятия, мастер-классы и многое другое. Основной площадкой станет парк «Москворецкий», там наградят победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по экологии, - сообщил Антон Кульбачевский. - Мы видим, что с каждым годом число участников становится все больше. Школьники даже могут сдать ЕГЭ по этой дисциплине. Мы поддерживаем интерес ребят, которые поступают на тематические направления, чтобы получать ценные кадры, которые будут заниматься охраной природы в столице».

Также будут организованы эколого-просветительские мастер-классы для всей семьи, состоится экологический танцевальный флешмоб, участникам вручат памятные сувениры.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Также 8 - 11 июня будет 15 мероприятий в рамках фестиваля «Горизонт». А в честь Всемирного дня окружающей среды состоятся тематические форумы и заседания, в рамках которых специалисты представят достижения по теме охраны природы и перспективы в данной области», - подчеркнул Антон Кульбачевский.

Всего в 2023 году в столице планируется провести 14,5 тысячи экологических мероприятий, в которых примут участие 700 - 800 тысяч человек.

«Каждый год разрабатываются новые программы, одна из них - семейная познавательная прогулка от экоцентра «Лесная сказка». В этом году также был запущен проект «Пернатый аудиогид» для упрощения идентификации видов птиц», - уточнил глава ведомства.