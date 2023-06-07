«Кто, если не мы»: Будущие контрактники рассказали о своем желании защищать Родину

Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу. Фото: Софья Сандурская.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Ежедневно в него приходят москвичи и жители других регионов России, чтобы записаться в армию. Посетители пункта заявили: служба по контракту – их взвешенное и зрелое решение, они готовы отправиться в зону СВО. Будущие новобранцы рассказали журналистам, почему они хотят стать контрактниками. Они готовы защищать интересы своей страны, и не могут оставаться в стороне, когда России нужна их помощь.

«Собственно я решил, что не могу оставаться в стороне. Как мне кажется, любой мужчина не должен оставаться в стороне», - сообщил один из посетителей пункта.

Кандидаты говорят, что ими движет любовь к Родине и патриотизм. Многие из добровольцев уже служили в зоне спецоперации, и теперь хотят снова отправиться на Донбасс.

«Мы подписываем контракт, идем защищать нашу Родину в составе нашей бригады, в которой мы воевали уже полгода. Кто, если не мы?! Потому что это наш долг и наша обязанность», - заявил мужчина.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь будущие военные могут пройти медицинскую комиссию и оформить все необходимые документы. В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: контракты заключают и с жителями других регионов, и с иностранными гражданами.

Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.