Бобров: Самовольную пристройку убрали с тротуара в Измайлово

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров сообщил об устранении незаконного ограничения доступа на общественную территорию на востоке Москвы. С самостроем удалось справиться с помощью местных жителей, направивших столичным властям обращение по поводу нарушения. Проблема заключалась в самовольной пристройке, возведенной к многоквартирному жилому дому 5 на Первомайской улице. Площадь сооружения - 12,5 квадратного метра. Его построили собственники нежилого подвала прямо на тротуаре.

«Фактически пристройка занимала часть тротуара и затрудняла передвижение пешеходов, - уточнил Бобров. - Инспекторы установили, что объект не поставлен на технический и кадастровый учеты и не обременен имущественными правами».

По его словам, это послужило официальным подтверждением факта нарушения. Контрольное ведомство приняло необходимые меры для его устранения. На сегодня собственники снесли незаконную пристройку. Тротуар вернули пешеходам и по нему можно свободно пройти, как и до появления самостроя.