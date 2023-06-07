Развлечения в парках Москвы 2023: Экскурсии с аудиогидом, концерты военных оркестров и селфи в зеркальном лабиринте

До конца августа в 12 парках выступают военные оркестры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все лето в столичных парках взрослые и дети могут выбирать себе занятия на любой вкус. Чаще всего развлечения бесплатные. Афиша событий постоянно пополняется. Узнать актуальную информацию можно на страницах парков в соцсетях и на их официальных сайтах. Рассказываем, чем уже сейчас заняться во время прогулки в местах отдыха.

РОМАНС В ПОГОНАХ

До конца августа в 12 парках выступают военные оркестры. Музыканты в погонах исполняют известные народные и эстрадные песни, вальсы, патриотические и торжественные марши. Программа выглядит так:

- 12 июня в 16.00 на главной сцене Перовского парка играет Центральный пограничный ансамбль ФСБ России;

- 17 июня с 16.00 до 17.30 на Фестивальной площади ландшафтного парка «Митино» - Показательный оркестр МЧС России;

- 24 июня в 16.00 на круглой сцене зоны отдыха «Красногвардейские пруды», недалеко от Среднего Красногвардейского пруда, - военный оркестр войсковой части 75384;

- 1 июля с 16.00 до 17.30 на сцене «Ракушка» в саду имени Баумана - военный оркестр Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных сил Российской Федерации»;

- 8 июля в 16.00 в парке Горького - военный оркестр Московского высшего общевойскового командного училища;

- 9 июля в 16.00 на летней эстраде сада «Эрмитаж» и 15 июля в зеленом театре Бабушкинского парка - Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ;

- 22 июля в 16.00 на эстраде «Солнечная» в Измайловском парке - военный образцовый оркестр почетного караула;

- 30 июля в 16.00 в парке Горького - Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ;

- 6 августа с 16.00 до 17.30 в центральной части парка «Сокольники» - оркестр Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ;

- 13 августа в 16.00 на центральной площади парка «Кузьминки» - военный оркестр войсковой части 83466;

- 22 августа с 16.00 до 17.30 на малой сцене около главного входа парка «Фили» - Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ.

Везде вход свободный.

Во время прогулки по Сиреневому саду прозвучит рассказ о его создателе - Леониде Колесникове, селекционере-самоучке, который вывел несколько сотен сортов сирени. Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

ГУЛЯЕМ В СИРЕНЕВОМ САДУ

Бесплатный аудиогид «Парки в деталях» с экскурсиями запустили в тридцати районных парках. Каждый подкаст длится от семи до десяти минут. Например, слушателям раскроют некоторые секреты бывшего аэродрома на месте парка «Ходынское поле». Ещё можно узнать историю старинных усадебных парков «Люблино», «Покровское-Стрешнево» и «Воронцовский». А во время прогулки по Сиреневому саду прозвучит рассказ о его создателе - Леониде Колесникове, селекционере-самоучке, который вывел несколько сотен сортов сирени. В списке экскурсий представлены и новые парки - Говоровский лес, «Рассказовка» и «Марьино». Аудиогид можно найти в «Яндекс. Музыке» и на других подкаст-платформах.

Один их холмов превратят в уличную обсерваторию, установив там телескопы. Фото: Shutterstock

ЛУНА БЛИЗКО

Знатоков звезд и далеких планет зовут этим летом в парк «Ходынское поле» около метро «ЦСКА». Один их холмов превратят в уличную обсерваторию, установив там телескопы. В хорошую погоду и при нормальной видимости здесь проводят вечера наблюдений за небесными светилами. Ближайшие встречи с прекрасным запланированы ориентировочно на 30 июня, 28 июля и 25 августа. Расписание можно узнать на страницах парка в соцсетях.

Например, астрономы-любители смогут увидеть метеорные потоки. Как раз с 26 июня по 2 июля Земля будет пролетать сквозь Июньские Боотиды. В эти дни в небе можно будет насчитать за час более 20 метеоров. Ещё один звездопад ожидается с 17 июля по 24 августа - наш шарик пройдёт через метеорный поток Персеиды. А в обычные дни можно по вечерам любоваться Венерой, утром - Юпитером и Сатурном.

Участники наблюдений должны быть старше 6 лет. На каждую встречу нужно предварительно зарегистрироваться в телеграм-канале парка. Для этого достаточно написать комментарий под сообщением с анонсом мероприятия.

Фото: Евгения ГУСЕВА

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ ТАРЗАНА

Для экстремалов в восьми парках работают платные веревочные городки. Полосы препятствий, мостики, бревна для «переправы» - ух, захватывает дух! Один из самых интересных маршрутов - в парке «Фили». В нем среди высоких деревьев проложили девять маршрутов на высоте от 1 до 22 метров с видом на Москва-реку. Они рассчитаны на взрослых и детей - как новичков, так и продвинутых. Каждому выдают специальный шлем и ремни с карабинами. Внизу также на многих участках страхует прочная сетка.

Цены: детский маршрут - от 550 руб., стандартная трасса - от 1390 руб. за два маршрута. Купить билет можно на сайте парка.

Веревочные городки также открыты в парках Олимпийской деревни, «Красная Пресня», «Сокольники», «Кузьминки», «Ходынское поле», Таганском парке и в музее-заповеднике «Царицыно».

ФОТО НА ПАМЯТЬ

Во многих парках можно устроить фотосессию около необычных арт-конструкций. Для футуристических кадров - зеркальный лабиринт из металлических столбов разной высоты и трехметровая белая скульптура на центральном променаде в парке «Ходынское поле». Для романтических снимков - ажурные беседки в партерной части парка Горького и в саду «Эрмитаж» по обе стороны от театра «Новая опера».

Среди красивых мест для съемки также часто выбирают фонтаны. Например, в «Царицыно» - светодинамический водный комплекс с 800 струями высотой до 15 метров, в парке Горького у Андреевского пешеходного моста рядом с Пушкинской набережной - майоликовый фонтан в розарии, в саду имени Баумана - фонтан-василиск.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Примерно в 30 парках столицы москвичи могут еще и бесплатно пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва». Экспресс-медосмотр занимает около часа. В него входят проверка давления, холестерина, сахара в крови, веса, ЭКГ, около десяти анализов. Врачи принимают каждый день без записи, без выходных и перерывов на обед, с 8.00 до 20.00. Например, в центре города такие точки работают в парке Горького, «Красногвардейские пруды», «Музеон», «Таганский» и в Фестивальном парке. С собой нужно принести паспорт и медполис.

КСТАТИ

В июле на пяти парковых площадках откроются зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. Не выезжая из города, можно будет загорать и купаться в парках «Ходынское поле», «Красная Пресня», «Сокольники», в ландшафтном парке «Митино» и парке 50-летия Октября. Все водные чаши оснастят системами фильтрации и подогрева. Для отдыхающих поставят шезлонги, зонтики, душевые и раздевалки. Рядом - кафе и туалеты.