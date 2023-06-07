Первый в России симуляционный центр профессионального ухода открылся в Москве

Собянин открыл первый в России симуляционный центр профессионального ухода Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЦЕНТР

- Вот об этот порожек человек может споткнуться, об этот угол ударится, - в комнате ошибок (да-да, она так и называется) наглядно показаны препятствия, которые усложняют жизнь тяжело больного или пожилого человека в самой обычной квартире. Для сравнения есть и другая квартира - с поручнями у кровати, на которые можно опереться, чтобы встать, со специальной "хваталкой", чтобы брать вещи, которые лежат слишком высоко, с "заниженной" мебелью и сантехникой - это демонстрация того, как адаптировать жилье и сделать его более безопасным.

Полностью это учреждение называется Симуляционным центром обучения навыкам профессионального ухода, он расположен на территории Научно-практического геронтопсихиатрического центра в Южнопортовом районе. Здесь раньше располагалась горбольница, а теперь - передовая система помощи людям, которые не могут более ухаживать за собой сами. В числе будущих обитателей могут быть, в том числе, и люди с ментальными нарушениями, и люди с тяжелыми заболеваниями.

Полностью это учреждение называется Симуляционным центром обучения навыкам профессионального ухода, он расположен на территории Научно-практического геронтопсихиатрического центра в Южнопортовом районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Начиная с 2021 года мы реализуем проект модернизации бывших психоневрологических интернатов, превращаем их в социальные дома – более открытые и дружелюбные организации. Кроме ремонта зданий, для организации профессиональной помощи людям, нужно еще и переобучение и повышение квалификации сотрудников. Поэтому и был открыт первый в стране специальный Симуляционный центр: здесь соцработники и родственники смогут научиться правильному уходу и даже особенностям общения со своими подопечными, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Здесь раньше располагалась горбольница, а теперь - передовая система помощи людям, которые не могут более ухаживать за собой сами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Он также поздравил с профессиональным праздником сотрудников столичной соцзащиты - Евгению Рубцову, Наталью Никишину, Татьяну Побужанскую, Ивана Нишакова и Софию Макаревич.

ЧЕМУ ЗДЕСЬ ОБУЧАЮТ

Собственно "студентов" в новом Симуляционном центре пока нет, но все готово к началу работы. Эксперты разработали тренинги и учебные программы, которые помогут научиться всему необходимому на практике в реальных условиях.

В числе будущих обитателей могут быть, в том числе, и люди с ментальными нарушениями, и люди с тяжелыми заболеваниями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для этого сюда уже привезли все необходимое оборудование:

- У нас здесь есть тренажеры для кардионагрузок, которых людям так не хватает с возрастом, "Баланс-мастер" помогает улучшить координацию движений, - показывает передовое оборудование заместитель директора реабилитационного центра "Царицыно" Алексей Кудряшов. - Есть даже специальный тренажер для лежачих больных, пациента имитирует очень правдоподобная модель пожилого человека. Зачем все это нужно? Чтобы будущие сиделки, соцработники и родственники, которые будут привозить своих подопечных на реабилитацию, понимали, что и как будет происходить, и могли при необходимости помогать и в отдельных случаях - ассистировать.

Ну и, конечно, в работе с такой категорией пациентов - никуда без любви к своей профессии.

- Многие разделяют работу и дом. Я так не могу, - призналась Ольга Соколова, она работает сиделкой в соц доме "Москворечье". - Я в профессию попала два года назад. У меня сын растет с ДЦП, ему 12. Я знаю, как тяжело бывает и ему, и мне. Поэтому и подопечных не могу считать чужими людьми.

Эксперты разработали тренинги и учебные программы, которые помогут научиться всему необходимому на практике в реальных условиях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Развитие эмпатии, понимания чувств и эмоций своих опекаемых - один из курсов, которые предлагает Симуляционный центр. Наряду с навыками по уходу, проведению гигиенических процедур, оказанию первой помощи и др. Курсы длятся от 8 до 144 часов, в день здесь могут обучаться по 100-130 человек. Пока что запись в Центр закрыта, но уже сейчас ухаживать за близкими можно в Школе родственного ухода. В дальнейшем "ученики" этой школы смогут отрабатывать навыки в Симуляционном центре.