Депутат ГД Анатолий Выборный отметил уровень организации столичного пункта отбора контрактников

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный посетил столичный пункт отбора контрактников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный высоко оценил организацию работы столичного пункта отбора контрактников. Представитель партии «Единая Россия» в среду, 7 июня посетил центр на улице Яблочкова, чтобы поддержать добровольцев. Парламентарий познакомился с работой сотрудников пункта и отметил, что все процессы в нем отлажены на самом высоком уровне.

«Мы увидели, что добровольцы могут крайне оперативно пройти весь цикл мероприятий, который связан с поступлением на военную службу по контракту и оформить, подписать все требуемые документы здесь в одном месте, в одном центре. Тут расположены все необходимые службы, которые работают по принципу одного окна, как МФЦ, который так знаком москвичам и многим жителям нашего государства. Здесь работают люди с большим сердцем», - подчеркнул Анатолий Выборный.

Единоросс пообщался с добровольцами и признался, что впечатлен их моральным духом и патриотизмом. Посетители пункта хотят связать свою жизнь со службой в армии. Они готовы отправиться в зону СВО, чтобы защищать жителей новых регионов России.

«Поскольку у меня 20-летний стаж службы в вооруженных силах, я со многими пообщался, и когда они отвечают на мой вопрос, что их сподвигло, у меня комок в горле и слезы на глазах. Это любовь к родным и близким, к нашей Родине, желание защитить элементарные права быть русским, обеспечить безопасность страны», - подчеркнул депутат.

В центре все необходимые службы собраны под одной крышей. За пару часов добровольцы могут пройти профессиональное собеседование и провериться на медкомиссии. Анатолий Выборный поздравил врачей с предстоящим профессиональным праздником. День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня. Парламентарий вручил сотрудникам комиссии благодарственные письма.

«После всех процедур начинают работать врачи. Отдельно подчеркну: я увидел, что здесь есть все необходимые специалисты, а сам центр подключен к Единой городской системе медицинской информации (ЕМИАС), и врачи имеют возможностью видеть анамнез каждого обследуемого, каждого человека. Это значит, что будет максимально объективная информация по состоянию здоровья», - рассказал Анатолий Выборный.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.