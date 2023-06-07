«Экономика Подмосковья выросла за 5 месяцев на 12,3%»: Губернатор Андрей Воробьёв рассказал о потенциале Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото: Антон Чернов

Один из главных блоков сегодняшнего обращения губернатор Подмосковья Андрея Воробьёва к жителям области касался развития экономики.

«Буквально на днях я докладывал Президенту о состоянии экономики Подмосковья. Все 10 лет (Андрей Воробьёв был утвержден в должность губернатора Московской области в сентябре 2013 года, с ноября 2012-го являлся врио, - Авт.). Мы прирастали хорошими темпами. За это время объем ВРП (внутренний региональный продукт - стоимость всех товаров и услуг, производимых в области, - Авт.). увеличился в 2,8 раза и достиг 6,7 трлн рублей, а доходная часть бюджета перешагнула за триллион».

Андрей Воробьёв отметил, что четверть всей экономики Московской области (24,8%) занимает малый бизнес.

«Казалось бы, шиномонтаж в промзоне или пекарня рядом с домом в масштабах столичного региона, в сравнении с промышленными гигантами вносят скромную лепту. Но на самом деле это более 20 % всех налоговых отчислений, в секторе МСП у нас заняты 1,8 млн человек».

При этом, заметил Андрей Воробьёв, Подмосковью еще есть куда расти. Например, преуспевающая экономика того же Китая на 60% состоит из малых и средних предприятий.

«Поэтому господдержка, кредитование, административные процедуры - важно не только это, а сама атмосфера, климат, в котором бизнесу хочется работать».

В этом направлении власти Московской области сделали за последние годы немало. Например, благодаря региональному Центру содействия с строительству удалось максимально сократить количество согласований и бюрократических проволочек, а сотрудники центра сопровождают проекты буквально в ручном режиме. Это важно, потому что Подмосковье - на протяжении многих лет является лидером среди субъектов России по объемам жилого и прочего строительства. Кроме того, в области предложат застройщикам отдавать под важные для жителей объекты (магазины, аптеки, салоны, пункты выдачи заказов и проч.) не только первые этажи жилых комплексов, но и вторые.

Отдельный разговор - об инвестициях, вливаниях в область.

«Год назад было много скепсиса и опасений по поводу ухода иностранного бизнеса из России, - рассказал Андрей Воробьёв. - Вместе с тем у нас промпроизводство за январь-апрель этого года показывает умеренный, но рост (5,8%). А из 186 компаний с иностранным капиталом лишь 9 приостановили свою деятельность.На их долю приходится 5% всех налогов, которые мы получаем от иностранного бизнеса. Как видим, не критично».

При этом на рынок активно заходят компании из дружественных стран, запуская проекты на территории Московской области. Так, в 2022 году номером 1 из иностранных инвесторов стали представители Индии.

«Уже строят новые заводы по выпуску фармпрепаратов, производству лакокрасок и клеев, что позволит создать больше тысячи рабочих мест для наших жителей».

Ведутся переговоры и по другим проектам.

Тем временем активно развивается стратегическое направление экономики Московской области и всей страны в целом - импортозамещение.

«У нас на сопровождении 151 проект с объемом инвестиций 154 млрд рублей, включая 1 федеральный мегапроект по производству дизельных двигателей в Коломне. Направления самые разные: фармацевтика, медицина, авиастроение, машиностроение, электроника и другие».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В Подмосковье будут реализовывать обозначенные губернатором векторы»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев:

«В преодолении кризисных явлений в экономике бизнесу помогли федеральные и региональные меры поддержки. Об этом свидетельствуют цифры, озвученные сегодня губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Растет количество субъектов малого и среднего бизнеса, самозанятых. Сохранены рабочие места, открываются новые предприятия. Предприниматели из других регионов перерегистрируют свои предприятия на территории области. Активно развиваются цифровые технологии. В Подмосковье будут реализовывать обозначенные губернатором векторы».