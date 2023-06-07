Еще 100 поликлиник обустроят по новому стандарту: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв о развитии системы здравоохранения

Фото: Cергей Хакимов

406 поликлиник, 200 амбулаторий и 200 тысяч обращений ежедневно. Система здравоохранения - одна из постоянно развивающихся в Подмосковье. Социальная сфера для региональных властей вообще в целом в приоритете. О том, что сделано в последние годы и что предстоит сделать в годы ближайшие губернатор Андрей Воробьёв рассказал во время своего традиционного ежегодного обращения к жителям Московской области.

«Здоровье - источник счастья. Нам важно иметь современные госпитали, поликлиники, профессиональных врачей, современное оборудование. И обязательно - теплое человеческое отношение», - отметил Андрей Воробьёв.

На протяжении многих лет одним из самых острых вопросов является вопрос кадров - узких специалистов и врачей общего профиля. Не только в Подмосковье существует такая проблема, но и в Москве, и в целом по России.

«Люди часто говорят: сложно записаться к терапевту, педиатру или к узкому специалисту. Это правда, проблема известна по всей стране. Именно поэтому мы предусмотрели специальные меры для медиков: социальную ипотеку для врачей, льготную аренду жилья, земельные участки. Результативной оказалась и программа «Приведи друга».

В 2022 году Московской области удалось привлечь к работе около 1 тысячи новых специалистов: 567 врачей и 390 медсестер и фельдшеров.

«И сегодня стоит задача еще привлечь: порядка 200 терапевтов, 220 педиатров, и еще 1260 врачей узких специальностей. Это работа и главврача, и главы. И конечно, наша».

В Московской области сегодня действуют 406 поликлиник и 200 амбулаторий. Ежедневно их посещают 200 тысяч жителей, а во время сезона респираторных заболеваний - и до 240 тысяч.

Для удобства посетителей в Подмосковье разработали для поликлиник новый стандарт.

«Мы делаем удобные регистратуры и места ожидания, вводим электронную запись, - рассказал Андрей Воробьёв. - Самые загруженные кабинеты - на первом этаже, чтобы лишний раз не ходить по лестнице. Выдача справок - тоже на первом этаже. В 50-ти поликлиниках все уже по новому стандарту, в этом году охватим еще 100. Закончить эту программу мы должны в следующем году».

Есть новый стандарт и для стационаров. Его будут постепенно внедрять в течение ближайших пяти лет. Так, в каждой палате, рассчитанной не больше чем на 4 человек, должны быть собственные санузел с душем.

«Я также поручаю нашему министерству здравоохранения, главным врачам внимательно следить за качеством питания в больницах. Мы общались с пациентами - нам об этом говорили. Такой запрос есть».

Будут усиливать и службу скорой помощи, которую здорово «прокачали» во время пандемии коронавируса.

Введены новые нормативы - на экстренный вызов машина с медиками должна приехать не позднее, чем через 20 минут, неотложка - не позднее двух часов.

«Для этого добавляем машины: в 2020 году было 450 скорых, сейчас - 1000 - в 2 с лишним раза больше. По неотложкам тоже увеличение более чем в 2 раза: было 600, сейчас почти 1300».

Все машины оборудуют современной техникой. Параллельно открываются новые подстанции и посты скорой помощи, уже существующие - ремонтируются, обновляются.

«Для диагностики часто нужно пройти КТ и МРТ (компьютерная томография и магнито-резонансная томография, - Авт.). Важна доступность, - отметил губернатор и привел цифры. - В 2013 году у нас в Подмосковье работало 30 КТ и 18 МРТ. В этом году у нас будут доступны 100 КТ и 48 МРТ большинство из них - важно - работают в две-три смены. И каждый год будем прибавлять в среднем по 5 КТ и МРТ, К слову об эффективности: это значит, что на КТ обследуется в среднем 2000 человек в день, а на МРТ - почти 500».

Для поликлиник и стационаров закупается и другая техника. Также развивается телемедицина, а чтению снимков будет привлекаться искусственный интеллект.

«Хотя последнее слово в медицине все равно всегда за человеком, за врачом», - отметил Андрей Воробьёв.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«За прошедшее десятилетие в порядок приведено многое»

Депутат Госдумы Сергей Пахомов:

«Понятно, что очень хочется, чтобы все проблемы были решены, желательно за месяц. Но если учесть, что ранее развитие области происходило хаотично, если не сказать дико, то за прошедшее десятилетие в порядок приведено многое.

На днях Андрей Юрьевич встречался с нашим президентом. Владимир Владимирович одобрил его намерение баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах на следующий губернаторский срок. Учитывая сделанное в области за последние 10 лет, нет сомнений в том, кто будет у штурвала региона в ближайшие годы».