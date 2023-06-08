Пришедшие в столичный пункт отбора контрактников рассказали о стремлении защищать Родину

В пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова для добровольцев создали самые комфортные условия. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

В столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, желающие связать свою судьбу с армией. В центр на улице Яблочкова приезжают со всей России: стать добровольцами готовы и москвичи, и жители других регионов. По словам будущих контрактников, их главный мотив – желание защитить Родину. Новобранцы рассказали журналистам, что не хотят отсиживаться дома в этот сложный для страны период, когда от них зависит безопасность и благополучие страны.

«Отсиживаться дома и ждать, когда зайдут к нам домой, смысла нет, поэтому лучше сейчас пойти, лучше сегодня идти защищать Родину», - рассказал один из посетителей центра.

Среди новобранцев много тех, кто уже служил в зоне СВО и хорошо понимает, что их ждет. Добровольцы хотят подписать контракт и снова присоединиться к спецоперации.

«Я там был, работать ездил прошлой осенью. Тогда мы строили укрепрайоны. Видел все, что там происходит», - сообщил еще один посетитель центра.

Ранее пункт отбора будущих контрактников посетил заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Депутат познакомился с работой сотрудников центра и отметил, что все процессы в нем отлажены на самом высоком уровне. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, психологический тест и профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.

«Тут расположены все необходимые службы, которые работают по принципу одного окна, как МФЦ, который так знаком москвичам и многим жителям нашего государства, - подчеркнул Анатолий Выборный. - После всех процедур начинают работать врачи. Отдельно подчеркну: я увидел, что здесь есть все необходимые специалисты, а сам центр подключен к Единой городской системе медицинской информации (ЕМИАС), и врачи имеют возможностью видеть анамнез каждого обследуемого, каждого человека. Это значит, что будет максимально объективная информация по состоянию здоровья».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.