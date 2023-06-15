Как выбрать компанию по ремонту квартиры и не попасть в руки мошенников

Автор фото Ремонт «Картель Мастеров»

– Антон, как получилось, что вы решили заниматься дизайном и ремонтом?

– Пожалуй, можно считать, что это случилось более пятнадцати лет назад, когда мне довелось вместе с мастерами делать ремонт в квартире своих родителей.

Совместный результат был успешен, в результате ко мне за помощью обратились одни знакомые, затем другие – в итоге, передаваемый по цепочке от одних знакомых к другим, – подбирал мастеров, контролировал, давал советы более чем на десятке объектов. Появились контакты с мастерами и бригадами, понимание рынка, техпроцессов и нюансов ремонта. Постепенно изначальный интерес сделать качественный ремонт для себя перерос в бизнес.

Около шести лет назад для меня стало окончательно понятно, что на рынке существует слабо заполненная ниша, что людям сложно выбрать подрядчиков: и честных, и квалифицированных, и чтобы выполняли работы по приемлемым ценам. И я понял, что пришла пора сделать свою компанию, чтобы помогать людям.

– Как распознать добросовестных подрядчиков и не попасться на мошенников и людей, которые постоянно завышают цены по ходу ремонтных работ?

– Когда вы ищете подрядчиков для ремонта, есть несколько основных вариантов: частные мастера, отдельные бригады и компании, занимающиеся ремонтами.

Частный мастер, как правило, называет цену дешевле, чем бригада и строительная компания. Стоимость у более-менее нормальных мастеров начинается от девяти тысяч за квадратный метр (но помните, что назвать такую стоимость вам может любой мастер, не обязательно хороший или даже средний). Также эта стоимость не учитывает минусы, а именно: возможные переделки в связи с неприемлемым качеством – а стоимость материалов мастер, как правило, не компенсирует. И недобросовестные мастера имеют неприятную способность внезапно пропадать в течение ремонта. Так что работа с частным мастером несет большие риски недоделать ремонт, особенно если заказчик попался въедливый и требует выполнения работ с хорошим качеством или по СНИП. Доделывать незавершенный ремонт всегда дороже, чем делать его с нуля. Помимо всего прочего, редко можно найти мастера, который мог бы выполнить весь объем работ по ремонту самостоятельно, и в результате, как правило, клиенту приходится заниматься наймом отдельных мастеров для выполнения отдельных видов работ, координировать их работу, следить за поставками материалов: то есть, по сути, выполнять работу прораба, а также контролировать качество работ.

Автор фото Ремонт «Картель Мастеров»

Работа с отдельными бригадами имеет как свои плюсы, так и минусы.

Плюсы бригад: стоимость, как правило, чуть ниже, чем у компаний, но выше, чем у частного мастера. Чуть больше надежность, чем у мастера, ведь если у кого-то из бригады что-то случится и ему придется бросить объект, остальные члены, если заказ «интересный», не будут его бросать. Также в бригаде могут быть специалисты разного профиля, что обычно повышает качество и снимает с клиента необходимость поиска специалистов под выполнение отдельных видов работ.

Минусы: хороших бригад на рынке мало, и те, которые есть, уже загружены заказами. И для того, чтобы они сделали ремонт у вас, придется подстраиваться под их график и иногда ждать больше полугода, пока руки у них не дойдут до вашего ремонта. При этом бригаде гораздо проще, чем компании, сняться с объекта – если что-то в процессе общения с клиентом им не понравится. Или клиент, к примеру, начнет возмущаться срывами графика, что ремонт обещали закончить месяц-два назад, работы оплатили процентов на семьдесят, а на текущий момент выполнено работ на гораздо меньшую сумму. Также далеко не все бригады занимаются снабжением объектов материалами. Те же, кто это делает, работают по предоплате, что повышает риски клиента в случае чего остаться и без денег, и без законченного ремонта.

Со своей стороны, могу дать полезный совет: выбирайте только те бригады, что делали ремонт у ваших непосредственных знакомых и кого вам могут порекомендовать лично. При этом надо быть готовым, что вам, возможно, придется подождать, пока бригада доделает предыдущий объект (а может, и не один, а несколько), скорее всего, придется поработать снабженцем, а также иногда и взять на себя функции прораба. Также отдельные бригады почти никогда не имеют у себя людей, которые бы вели надлежащий контроль качества выполняемых работ.

Наконец, третий вариант: компания, занимающаяся ремонтами. Сюда же относятся дизайнерские бюро, которые занимаются ремонтами комплексно. Это самый предпочтительный вариант на мой взгляд, потому что ситуация с качеством и сроками здесь самая прогнозируемая.

Первый плюс этого варианта – надежность. Если компания работает под одним брендом не год и не два, то она очень много вложила в продвижение и развитие своего бренда: вкладывалась в разработку и ведение сайта, рекламные каналы и соцсети, в том числе готовила различные обзоры, видео и фото, – в результате компании с финансовой точки зрения выгоднее удовлетворить заказчика, нежели получить проблемы с репутацией, которые в дальнейшем сильно влияют на привлечение заказов и, как следствие, сводят на нет все вложения в развитие бренда. По этой же причине компании, как правило, не могут просто взять и бросить объект, на котором заказчик чем-то не угодил, в отличие от мастера или бригады, которые не так обременены необходимостью сохранения доброго имени и деловой репутации.

Однако отсюда вытекает и первый минус: компания, которая является более надежным исполнителем, будет брать за свои услуги больше, чем частная бригада, ведь и затрат у нее также больше.

Автор фото Ремонт «Картель Мастеров»

Хотя компаний сейчас на рынке по разным ценовым сегментам довольно много, их можно подобрать под любой объект по стоимости, в том числе и под ограниченный бюджет.

Второй плюс компании – это сроки. В зависимости от сложности объекта, компания может выставить разные по размеру бригады и, если есть необходимость выполнения каких-то специфических или сложных работ, довыставить на объект узкоспециализированных мастеров, например, по электрике или сантехнике.

Третий плюс – это качество. Как я уже говорил, у компаний, как правило, в штате есть узкоспециализированные мастера, качество выполнения работ у них выше. Но также очень важно, что с компанией вы подписываете договор, а значит, можете требовать полного соответствия выполненных работ действующим нормам. Компания же, в случае их нарушения, обязана будет устранить недостатки. Алгоритм действий в спорной ситуации простой: если качество каких-то выполненных работ вам не нравится или вызывает вопросы, вы сообщаете об этом компании – как правило, такие недочеты устраняются в оперативном порядке.

Основной опасностью работы с компаниями является то, что на рынке присутствуют недобросовестные компании.

Есть компании, которые выполняют только черновые работы. Как выглядит эта схема обмана клиентов: вам считают смету и сообщают, что это полная смета. Затем выходят на объект, начинают проводить работы – и выбирают почти всю сметную стоимость объекта в самом начале. Далее под каким-либо предлогом уходят с объекта – и вы остаетесь с недоделанным объектом и дырой в бюджете на ремонт.

Также есть компании, которые изначально дают вам стоимость ремонта на уровне цен от отдельной бригады, а дальше эта стоимость под разными предлогами уже в ходе ремонта начинает расти.

Тем не менее пугаться наличия таких компаний на рынке не нужно, а выбрать толковую компанию гораздо проще, чем разобраться во всех нюансах ремонта или упражняться в строительном менеджменте с мастерами и бригадами.

– Я знаю, что вы отвечаете как за качество работ, так и за прозрачную систему оплаты. Расскажите подробнее, как можно обезопасить себя и выбрать достойных подрядчиков, избежав недобросовестных?

– Итак, подробнее расскажу о том, как могут работать недобросовестные компании и как их распознать, чтобы не попасться на удочку нечистых на руку дельцов. Сейчас на рынке России есть две основные схемы подобной работы. Причем иногда эти схемы друг друга дополняют.

Автор фото Ремонт «Картель Мастеров»

Схема первая. Работа только на «черновом этапе».

Как это работает: заказчику считают полную стоимость ремонта по цене ниже рынка. В смете к договору присутствуют все работы:

– черновые, такие как штукатурка, выравнивание стен, полов, прокладка коммуникаций и прочее;

– чистовые: укладка плитки и полов, покраска, прочие финишные работы.

Подписывают договор с полной сметой, причем важный нюанс: большинство денег по смете приходится на черновые работы. Далее компания выполняет их и под любым предлогом уходит с объекта, предлог найти не сложно. В итоге заказчик остается с незаконченным ремонтом, на частично выполненные работы гарантия не распространяется. И заказчик вынужден искать того, кто ему этот ремонт доделает. В итоге заказчик отдает еще как минимум такие же деньги на завершение ремонта, потому что доделывать за кем-то всегда дороже, чем делать с нуля. Причем здесь по договору к компании претензий быть не может – работы не закончены, гарантийных обязательств не возникло, а неустойка, как правило, по таким договорам непропорциональна убыткам заказчика.

Выявить такие компании очень просто: внимательно изучите смету, и если черновые и подготовительные работы в стоимости ремонта имеют вес более шестидесяти процентов, то, скорее всего, ремонт вам доделывать не собираются и такую компанию рассматривать не стоит.

Вторая схема – это просто классика строительного жанра: компании, которые работают с «существенным увеличением сметы».

Схема следующая: заказчику предоставляют сильно заниженную смету – по цене как не у самой хорошей бригады и существенно ниже, чем предлагают остальные компании по рынку. Подписывают договор, далее при выполнении работ начинается «раскрутка на деньги» с помощью примитивных манипуляций вида: «ну вы же для себя делаете», «сметчик все работы в начале предусмотреть не может», «лучше сейчас чуть переплатить, зато будете жить в нормальном ремонте», «могу сделать по смете, но за результат я не отвечаю и гарантию тогда не сможем дать». Если в договоре присутствует фраза «фактическая стоимость работ указывается в актах сдачи-приемки выполненных работ», знайте – смета будет расти.

В конечном счете обе эти популярные схемы обмана клиентов базируются прежде всего на одном факторе – вам будут с ходу обещать фантастические цены на ремонт, намного ниже, чем средняя стоимость по рынку. Но когда вы уже «попадетесь на крючок», стоимость ремонта будет расти в разы.

Подведем краткий итог ответа на вопрос, как найти хороших мастеров.

Когда вы открываете поисковик или через примеры работ в соцсетях подбираете себе компанию, вы обращаете внимание на сайт, портфолио, видео и прочие внешние атрибуты, на них мы не заостряем внимание, это все индивидуально и дело вкуса. При желании вы можете посмотреть наши видеоролики по данной тематике на YouTube и в соцсетях, все они есть на нашем сайте.

А вот уже среди предварительно отобранных компаний первое, что вам нужно сделать, – это на сайте компании посмотреть их типовой договор и найти ИНН компании. Причем договор должен быть именно с компанией, не трехсторонний (где компания только предоставляет вам какого-то исполнителя). Если типового договора нет, то можно просто найти на сайте ИНН. В поисковике вбиваете этот ИНН и смотрите основные данные по компании:

1. Ей должно быть больше трех лет. Это значит, что компания не меняет юридические лица при работе, а значит, скорее всего, работает честно. Плюс так будет понятно, реально их портфолио представлено на сайте или нет. Конечно, компания может менять юридические лица просто для ухода от налогов и при этом делать ремонт хорошо, но это в любом случае дополнительный фактор риска.

2. Название организации, оказывающей услуги по договору, должно хотя бы примерно совпадать с названием компании на сайте.

3. Неплохо проверить, совпадает ли генеральный директор компании, указанный в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, с указанным на сайте руководителем. Выписка абсолютно бесплатно получается на сайте налоговой, достаточно просто вбить ИНН в поисковой строке на ресурсе https://egrul.nalog.ru

Автор фото Ремонт «Картель Мастеров»

Это также дает понять, что компания работает честно.

4. Далее начинается самое интересное. Заходите на специальные сайты (например, на сайт службы судебных приставов), вбиваете ИНН и смотрите, есть ли какие-то взыскания по компании, должна ли она кому-то денег за некачественно оказанные услуги.

5. Также с аналогичной проверкой полезно посмотреть судебные арбитражные дела. На пенсионные и какие-то налоговые взыскания при этом обращать внимание смысла нет.

6. Обязательно стоит посмотреть отзывы о компании в интернете. Причем смотреть отрицательные отзывы нужно только те, где есть какая-то конкретика по объекту, номерам договора, участвовавшим лицам, фото. В противном случае подобным отзывам верить не стоит, так же, как и положительным. Если у компании много отзывов положительных и при этом много конкретных отрицательных, вас это должно насторожить, потому что манипуляции с накручиванием положительных (в свою пользу) и даже отрицательных отзывов (конкурентам) весьма распространены. Если по компании нет вообще никаких отзывов, то это тоже тревожный сигнал.

7. Ищите информацию о гарантии в договоре. Сейчас большинство нормальных компаний дают гарантию на все – именно все виды работ три года.

8. Если по пунктам выше нареканий особых нет, можно вызывать компанию на замер объекта и расчет стоимости. Желательно сразу выяснить, идет ли расчет стоимости только по работам или сразу с материалами. Если компания работает только со своими материалами, то вы за них можете сильно переплатить.

На этом, как правило, можно проверку закончить. Но если вам понравился процесс подбора и есть свободное время, то можно попросить компанию об ознакомительном посещении одного или нескольких объектов, находящихся в работе. Там можно будет посмотреть – что же вас будет ждать в процессе ремонта. Правда, уже совсем готовые квартиры часто не показывают, их быстро сдают заказчикам.

– Что хотите пожелать нашим читателям?

– В заключение хотел посоветовать не бояться ремонта – с нормальными исполнителями, как их подобрать, вы после прочтения этой статьи уже знаете.

Желаю вам успехов с вашими ремонтами, и не забывайте: мы можем вам в этом помочь.

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