Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды священнослужителям, врачам и педагогам

Сергей Собянин вручил жителям столицы государственные награды и награды города Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сегодня, 8 июня, в Белом зале мэрии Москвы звучали поздравления, позировали фотографам нарядные гости с красивыми букетами и медалями. По традиции накануне Дня России мэр Москвы Сергей Собянин вручил жителям столицы государственные награды и награды города.

«Поздравляю с заслуженными наградами и наступающим Днем России, - обратился мэр к участникам церемонии. - Наша страна во все века привыкла к большим испытаниям, проходила через войны, революции, огромное количество проблем, которые приходилось преодолевать, и, в конечном счете, наши предки, наши деды, прадеды вышли победителями. Сегодня наш черед».

Мэр подчеркнул, что нынешние трудности Москва и страна в целом выдерживают достойно.

«Во многом благодаря мерам поддержки, политики, проводимой президентом, правительством России, и, в первую очередь, благодаря вам - тем, которые находятся в этом зале, москвичам, благодаря их характеру, трудолюбию, таланту, - сказал Собянин. - И я уверен, что мы преодолеем все эти сложности и победим».

КОНКРЕТНО

В списке награжденных - более тридцати фамилий. Среди них:

- первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями, председатель совета директоров международного центра безопасности «Миротворец» Михаил Аничкин и митрополит Воскресенский Дионисий - их заслуги отмечены орденом Дружбы;

- Адольф Шаевич, главный раввин России - ему вручен знак отличия «За безупречную службу городу Москве» ХL лет;

- Ольга Остроумова, народная артистка России, артист драмы – ведущий мастер сцены театра имени Моссовета - ей присвоено почетное звание «Почетный деятель искусств города Москвы»;

- Ирина Волошко, директор школы №1234 - награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Группе медицинских работников вручены медали Луки Крымского. Машинистам столичного метро присвоены почетные звания «Почетный работник транспорта города Москвы». Некоторые москвичи награждены почетной грамотой и благодарностью президента РФ. Среди получивших почетные звания - «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный работник здравоохранения РФ», «Заслуженный строитель РФ», «Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслуженный учитель Москвы» и «Заслуженный врач Москвы».