От еды до культуры: что нужно успеть сделать в Москве в июне

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва интересна в любое время года, но именно летом появляются новые возможности для отдыха, досуга и развлечений. Однако летние месяцы - это не только время отдыхать, но еще и время экономить. Рассказываем, как совместить приятное с полезным.

ПРОКАТИТЬСЯ НА ТРАМВАЕ

Для многих горожан самый удобный способ передвижения по Москве - метро, но летом стоит чаще пользоваться наземным общественным транспортом. Тем более из окна автобуса, троллейбуса или трамвая можно любоваться городом. Советуем прокатиться на трамвае №39 - одном из самых длинных трамвайных маршрутов в Москве, протяженность которого 17 километров пути между станциями метро "Университет" и "Чистые пруды". Этот маршрут можно назвать "туристическим" или "живописным", так как за время поездки можно увидеть многочисленные достопримечательности города и познакомиться с его архитектурой. Еще один интересный маршрут - трамвай №50, который ходит от Белорусского вокзала до Дома культуры "Компрессор". Кстати, если запланировать поездки на июнь, можно сэкономить. До 30 июня 2023 года при каждой оплате проезда картой "Мир", загруженной в смартфон, или через биометрию, пассажирам возвращается 10 рублей в виде кешбэка. Ездить дешевле можно в московском метро, на МЦК, МЦД (D-1, D-2) и во всем наземном транспорте – электробусах, автобусах, трамваях. С началом навигации в июне сэкономить можно и на поездках на речных трамвайчиках Москвы.

Чтобы получить выгоду в 10 рублей при оплате телефоном, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC).

Для экономии за проход по биометрии в Московском метрополитене и на МЦК, национальную карту следует заранее привязать в профиле приложения «Метро Москвы».

- Кешбэк вернется буквально в течение нескольких минут после совершения оплаты за проезд на ту же национальную карту, которая была привязана в Pay-сервисе или в приложении «Метро Москвы». При этом не имеет значения, в каком банке или регионе выпущена ваша карта, так что экономить могут и гости столицы, - пояснила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир".

Кстати, с начала акции по оплате проезда смартфоном прошло 3 месяца - она стартовала 1 марта. За это время жители и гости Москвы сэкономили на проезде больше 100 миллионов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир»

ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ В ПАРКЕ

С 1 июня во многих московских парках можно будет бесплатно позаниматься йогой, фитнесом и растяжкой под открытым небом. Уже стартовало сразу несколько подобных проектов от Департамента спорта города Москвы — это бесплатные занятия в 20 столичных парках, на дворовых районных площадках и даже на специально оборудованных крышах районных центров "Место встречи". Кроме того, все лето в крупных парках Москвы проходит проект "ГТО в парках". Каждые выходные жители столицы смогут выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на оборудованных площадках под руководством профессиональных тренеров МОСГОРСПОРТа и судей ГТО.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСКУССТВУ

Летом в столице проходит множество фестивалей и концертов, как платных, так и бесплатных. Многие мероприятия под открытым небом можно посетить бесплатно. Седьмой год подряд москвичей и гостей города радуют выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов. Концерты проходят в рамках проекта "Военные оркестры в парках", ближайшие концерты пройдут 12 июня в Перовском парке, затем 17 июня в Ландшафтном парке "Митино", а 24 июня выступит показательный оркестр МЧС России в парке "Красная Пресня". Любителям живописи понравятся вернисажи выставок в галереях Объединения "Выставочные залы Москвы", вход - по регистрации.

ВДОВОЛЬ ПОЕСТЬ ЗЕЛЕНИ

Лето - время для витаминов и ярких красок. А самый вкусный и полезный салат получается из свежей зелени. К тому же зелень — это первые, такие важные витамины и минералы. Салатные листья, укроп, петрушку, редиску лучше покупать на рынке. Если есть возможность побывать за городом, нарвите свежей крапивы и сварите щи. Еще немного, и крапива зацветет. Пока этого не случилось, нужно оборвать верхушки растения. Щи можно варить на мясном или курином бульоне, можно делать постные, тоже получается вкусно.