Мария Киселева высоко оценила организацию работы пункта отбора контрактников

Депутат МГД Мария Киселева отметила отличную организацию работы пункта отбора контрактников. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева 8 июня побывала в столичном пункте отбора на военную службу по контракту. Известная телеведущая приехала в центр на улице Яблочкова поддержать людей, решивших отправиться в зону СВО. Мария пообщалась с посетителями и познакомилась с работой пункта. Спортсменка призналась, что ее приятно поразили комфортные условия, созданные здесь для добровольцев. Киселева также отметила, что очень много людей хотят поступить на военную службу и отправиться защищать Родину.

«Я поражена тем, что я сегодня увидела. Во-первых, тем, что здесь такое большое количество совершенно разных людей: от самых молодых до людей уже в возрасте. И конечно система, которая здесь работает. Все очень четко, все налажено, нет никаких очередей, нет никакой толкучки. Все организовано по системе МФЦ, к которой мы все привыкли», - рассказала депутат Мосгордумы.

Работа пункта на улице Яблочкова организована по системе МФЦ – с электронной очередью и отдельными столами. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

По мнению Марии, люди, принявшие сложное решение добровольно отправиться в зону спецоперации, достойны восхищения и всесторонней поддержки. Телеведущая поблагодарила новобранцев за их готовность отстаивать интересы своей страны.

«Это очень серьезное и важное решение для каждого из них и для семей каждого из тех, кто приходит сюда. И, конечно, мы должны быть благодарны этим людям. И наша поддержка - мне кажется, это наша обязанность. Мы все вместе, мы один город, мы одна страна, мы как одна единая большая команда. По-другому не бывает. Особенно в нашей сегодняшней ситуации», - подчеркнула спортсменка.

Для посетителей оборудована комфортная зона ожидания. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

В столичный пункт отбора обращаются не только москвичи – сюда едут добровольцы со всей России. Многие из посетителей уже побывали в зоне СВО, и сейчас заключают новый контракт. У кого-то из новобранцев на Донбассе служат коллеги, родственники или друзья, которым они хотят помочь на передовой. Своим основным мотивом будущие контрактники называют любовь к своей стране и желание отстоять ее интересы.

Единый пункт отбора находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. На контрактную службу могут поступить люди от 18 до 60 лет. В здании работают волонтеры: они помогают посетителям сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как оформлять необходимые документы. В центре организованы электронные очереди, оборудованы комфортные залы ожидания, работают подготовленные и компетентные специалисты. Сначала добровольцы заполняют анкету, а затем проходят профессиональные собеседования и медосмотр.

На улице рядом с пунктом есть детская площадка – ведь многие контрактники приходят сюда с семьями. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.