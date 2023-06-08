Мосгоризбирком объявил о трехдневном голосовании на выборах мэра с 8 по 10 сентября

Проголосовать за мэра Москвы можно будет с 8 по 10 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московская избирательная комиссия (МГИК) утвердила даты голосования на выборах мэра Москвы. Отдать свой голос за кандидатов на пост главы столицы можно будет в течение трех дней - с 8 по 10 сентября 2023 года. Об этом стало известно сегодня, 8 июня, во время заседания комиссии.

«Провести голосование на выборах мэра Москвы, а также на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления города Москвы в Единый день голосования 10 сентября в течение нескольких дней подряд, а именно 8, 9 и 10 сентября», –поручил секретарь МГИК Владимир Попов.

Таким образом, у москвичей будет целых три дня, чтобы проголосовать за мэра: на избирательные участки можно будет прийти и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, многодневное голосование позволит привлечь гораздо большее число избирателей.

«Я поддерживаю трехдневное голосование. Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что была пандемия, какие-то карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому в выходные дни кто-то смог проголосовать, кто-то не смог. И мы количество людей, которые имеют возможность принять участие в выборах, таким образом увеличиваем», – отметила Ольга Кириллова.

Председатель Мосгоризбиркома напомнила, что москвичи в последнее время на выборах активно голосуют дистанционно. При этом есть немало горожан, предпочитающих традиционную форму голосования – с бумажными бюллетенями на избирательных участках. Эта возможность у них сохранится.

Ранее депутаты Московской городской думы приняли постановление о назначении даты выборов мэра столицы на 10 сентября – Единый день голосования. В этот же день пройдут выборы еще в 23 регионах России.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ в ходе заседания также приняла постановление о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах.

«Напомню, что в соответствии с федеральным законом Московская городская избирательная комиссия вправе принять решение о проведении дистанционного электронного голосования в Москве на своей региональной платформе. Она у нас единственная в России», - уточнила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин пока не заявлял о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июня, отвечая на вопрос журналистов об отношении Владимира Путина к кандидатуре Собянина, сообщил:

«Вы знаете, что президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Собственно, Москва один из передовых регионов, регионов системообразующих, регионов, которые задают тренды практически во всех областях развития нашей страны. Поэтому, конечно, поддержка президента здесь очевидна»,- отметил Песков.