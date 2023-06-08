«Светлая память нашему герою»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв приехал проститься с жителем Истры, который героически погиб в зоне СВО

Фото: Сергей Хакимов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня приехал в Истру, чтобы проститься с участником специальной военной операции.

Полковник Владимир Кузнецов героически погиб 5 июня в столкновении с диверсантами ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию Белгородской области. Супруга погибшего военного - глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Церемонию отпевания офицера провели в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря. А похоронили - на Аллее Героев Нового Истринского кладбища.

Андрей Воробьёв принес свои соболезнования семье Владимира Кузнецова.

- Светлая память нашему герою Владимиру Викторовичу - человеку, которого знала вся наша команда, который с первого дня заботился о тех, кто находился рядом, - сказал Андрей Воробьёв. - Есть такое понятие «настоящий командир» - ваш муж, ваш отец, ваш брат был именно таким человеком.

Вдове погибшего офицера губернатор передал присужденную ему посмертно награду.

- Сегодня в этот тяжелый траурный день я имею честь от имени Президента Российской Федерации передать вам, дорогая Татьяна Семеновна, Орден Мужества...

Известно, что Владимир Кузнецов был кадровым военным. В свое время закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, затем - Общевойсковую Академию. За время службы в вооруженных силах прошел путь до командира мотострелкового полка, участвовал в одной из чеченских контртеррористических кампаний. В 2010-м уволился из армии, работал на разных должностях в госслужбе. Был мобилизован осенью 2022 года.