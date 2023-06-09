Мы должны быть благодарны людям, решившим стать контрактниками

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы и телеведущая Мария Киселева 8 июня побывала в столичном пункте отбора на военную службу по контракту. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ

Мария призналась, что ее приятно поразили комфортные условия, созданные здесь для добровольцев. Спортсменка также отметила, что очень много людей хотят поступить на военную службу и отправиться защищать Родину.

«Я поражена тем, что я сегодня увидела. Во-первых, тем, что здесь такое большое количество совершенно разных людей: от самых молодых до людей уже в возрасте. И конечно, система, которая здесь работает. Все очень четко, все налажено, нет никаких очередей, нет никакой толкучки. Все организовано по системе МФЦ, к которой мы все привыкли», - рассказала олимпийская чемпионка.

Телеведущая уверена: все, кто принимает сложное решение добровольно отправиться в зону спецоперации, достойны восхищения и всесторонней поддержки.

«Это очень серьезное и важное решение для каждого из них и для семей каждого из тех, кто приходит сюда. Конечно, мы должны быть благодарны этим людям. И наша поддержка, мне кажется, это наша обязанность. Мы все вместе, мы один город, одна страна, единая большая команда. По-другому не бывает. Особенно в нашей сегодняшней ситуации», - считает депутат Мосгордумы.

На контрактную службу могут поступить люди от 18 до 60 лет. В столичный пункт отбора обращаются не только москвичи - сюда едут добровольцы со всей России. Многие из посетителей уже побывали в зоне СВО и сейчас заключают новый контракт. У кого-то из новобранцев в Донбассе служат коллеги, родственники или друзья, которым они хотят помочь на передовой. Своим основным мотивом будущие контрактники называют любовь к своей стране и желание защитить ее интересы.

ВАЖНО

Полную информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на главные вопросы о выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.