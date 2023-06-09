«Московская область входит в тройку по созданию условий для инвесторов»: Губернатор Андрей Воробьёв и гендиректор АСИ Светлана Чупшева пообщались с подмосковными предпринимателями

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева провели в Истре встречу с подмосковными предпринимателями - в форме диалога, обсуждения действующих и будущих мер поддержки.

Перед этим они проверили работу одного из импортозамещающих производств. Завод компании «Инфаприм», который производит детское питание под брендом «Nutrilak», действует в Подмосковье с 2002 года. На текущий момент это крупнейшее российское предприятие на рынке смесей для детей.

- Сегодня наша задача - сделать все, чтобы малые, средние проекты импортозамещения в бизнесе реализовывались, - отметил Андрей Воробьёв во время встречи с предпринимателями. - Для нас это критически важно, поэтому сюда на предприятие мы пригласили тех, кто глубоко вовлечен в бизнес-процессы. В чем уникальность предпринимателя? В том, что он всегда ищет вдохновения и силы для того, чтобы реализовать свою мечту. И всегда очень важно на пути к цели иметь партнеров, людей, на которых можно опереться, как внутри команды, так и вне. Я думаю, что вы смело можете считать нас своими партнерами. Чем успешнее ваше предприятие, тем больше возможностей для нас обеспечивать перемены.

Светлана Чупшева в свою очередь рассказала о проектах, которые внедряет Агенство стратегических инициатив. Глава АСИ подчеркнула, что Московская область входит в тройку регионов России с лучшими условиями для инвесторов (в рамках Национального рейтинга состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала).

- Также у региона очень хорошие показатели по натуральному вложению инвестиций в иностранный капитал, по инвестициям без крупных инфраструктурных проектов, - рассказала Чупшева. - Это заслуга региональной команды, руководства области. Знаю, что регулярно проводятся встречи с бизнесом, губернатор очень серьезно относится ко всем запросам, предложениям, которые исходят от сообщества. Уверена, что и сегодняшний разговор также будет полезен и поможет выработать системные решения, которые мы совместно реализуем с Правительством РФ и Администрацией Президента.

101 брендов из Подмосковья заявлен на конкурс брендов форума «Сильные идеи для нового времени».

Маргарита Мусатова, генеральный директор компании «Десятое королевство», которая производит развивающие игры для детей и игрушки, отметила, что участие в конкурсе здорово поможет в продвижении продукции:

- Это дает известность, способствует популяризации. Многие будут обращать больше внимание на отечественных производителей.

На встрече обсудили и возможное расширение помощи импортозамещающим предприятиям. Например, представители компании «Инфаприм» попросили рассмотреть вопрос о грантах, субсидиях или налоговых льготах производителям детского питания, которые занимаются собственными научными разработками.

Акционер «Инфаприм» Зафар Азимов озвучил данные: на текущий момент российские производители адаптированных молочных смесей обеспечивают страну только на 5%. Все остальное приходится завозить из других стран. Но уже у сентябре, когда подмосковный завод запустит новые линии с современным оборудованием, компания сможет увеличить долю российских смесей до 50% и даже начать экспорт в 11 других стран.

Основатель истринской компании «Мобитрак» Рафаэль Хабиров (фирма производит дома и торговые точки на колесах) рассказал коллегам, какую поддержку предприниматели могут получить от Московской области.

- У нас есть успешный кейс взаимодействия бизнеса с государством, а конкретно - с Правительством Московской области. Все места под мобильную торговлю размещены на интерактивной карте на инвестпортале Подмосковья, мы решили вопрос с подключением электричества, субсидиями на покупку, франшизами, льготным кредитованием.

По словам Хабирова, именно такой подход к инвесторам убеждает переезжать в Подмосковье бизнесменов из других регионов и открывать на территории области новые предприятия.