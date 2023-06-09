Будущие контрактники рассказали о своей готовности защищать Россию с оружием в руках

В единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова ежедневно приходят добровольцы. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

Посетители единого столичного пункта отбора на службу по контракту рассказали, почему они решили отправиться в зону СВО. Москвичи и жители других регионов России, приехавшие в центр на улице Яблочкова, готовы защищать Родину с оружием в руках. Основной мотив новобранцев – патриотизм и чувство долга перед своей страной.

«Я пришел сюда добровольно, сам. У меня отец военнослужащий, прадед у меня - участник Великой Отечественной, дед мой - тоже участник войны. Поэтому я считаю, что пора, время пришло», - сообщил один посетителей.

Другой доброволец уже служил в горячих точках, имеет боевой опыт. Мужчина уверен, что его навыки пригодятся в зоне спецоперации.

«Я в прошлом военнослужащий-контрактник. За плечами три контракта. Ветеран боевых действий. Поэтому уже принял решение, что не стоит дома отсиживаться», - рассказал новобранец.

Ранее в московском пункте отбора на военную службу побывала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева. Телеведущая пообщалась с посетителями и познакомилась с работой пункта. Спортсменка призналась, что ее приятно поразили комфортные условия, созданные здесь для добровольцев. Киселева также отметила, что очень много людей хотят поступить на военную службу и отправиться защищать Родину.

«Я поражена тем, что я сегодня увидела. Во-первых, тем, что здесь такое большое количество совершенно разных людей: от самых молодых до людей уже в возрасте. И конечно система, которая здесь работает. Все очень четко, все налажено, нет никаких очередей, нет никакой толкучки. Все организовано по системе МФЦ, к которой мы все привыкли», - рассказала депутат Мосгордумы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

В здании работают волонтеры: они помогают посетителям сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнять анкеты. В центре организованы электронные очереди, оборудованы комфортные залы ожидания, работают подготовленные и компетентные специалисты.

Сначала добровольцы заполняют анкету, а затем проходят профессиональные собеседования. Их проводит группа инструкторов, специально подготовленная для этой работы. Срок прохождения военной службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.