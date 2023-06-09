Новые выставочные площадки Москвы: Музей истории Новодевичьего монастыря, центр искусств на ЗИЛе и галерея на «Винзаводе»

В Хамовниках построят музей истории Новодевичьего монастыря. Фото: stroi.mos.ru

В ближайшие годы в столице откроют сразу несколько новых музейных и выставочных площадок. В Москомархитектуре рассказали, что и где появится в ближайшие два - три года.

У СТЕН ОБИТЕЛИ

В Хамовниках построят музей истории Новодевичьего монастыря. Филиал Государственного исторического музея разместится рядом со всемирно известным памятником истории и архитектуры. Четырехэтажный комплекс с шести-семиметровой надстройкой и световым фонарем на крыше будет выглядеть брутально. Дизайн напоминает о монументальных стенах и башнях Новодевичьего монастыря. Его изображение украсит белые плиты на фасаде на уровне первого этажа.

Фото: stroi.mos.ru

Основную экспозицию посвятят жизни обители с момента ее появления и до наших дней. На верхних этажах разместят центральные выставочные залы. На первом этаже появятся зона для интерактивных занятий с детьми, многофункциональный зал, магазин сувениров и кафетерий. Здесь же сделают атриум с открытой лестницей и лифтами, с помощью которых соединят все общественные площадки музея. В здании также откроют лекционный зал на 140 мест, фондохранилище для некоторых экспонатов из коллекций Исторического музея и подземный паркинг. Главный подъезд к музею обустроят со стороны улицы 10-летия Октября, а пешеходные подходы - со стороны Лужнецкого проезда. Перед центральным входом устроят озелененную площадь с местами отдыха.

Где: МЦК Лужники, Лужнецкий пр-д, д. 15.

Фото: stroi.mos.ru

КРАСИВЫЙ МИРНЫЙ АТОМ

В павильоне № 19 на ВДНХ уже этой осенью откроют музейный комплекс с крупнейшей в России экспозицией, посвященной освоению атомной энергии. Фишкой здания станет огромная консоль, выступающая в сторону на 53 метра. Павильон украсит также панорамное остекление со стеклопакетами размером 12 на 3 метра. В нем будет четыре наземных и три подземных этажа. Кроме выставочных залов, посетители смогут побывать в Атомариуме, в котором устроят демонстрацию экспериментов и опытов в лабораториях.

Фото: stroi.mos.ru

На подземных этажах появится зона отдыха, сувенирный магазин, кафе. В комплексе откроют библиотеку с читальным залом, конференц-зал, универсальные пространства-трансформеры для выставок, кинопоказов, концертов и других событий. На озелененной крыше разместится смотровая площадка. Одновременно павильон сможет вместить 4,5 тысяч человек.

Где: ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, вл. 119.

Фото: stroi.mos.ru

ШЕДЕВРЫ ЗАЩИТЯТ ОТ ЖАРЫ, ХОЛОДА И ВЛАЖНОСТИ

Кварталы в бывшей промзоне ЗИЛ застраивают не только жильем. В скором времени сюда можно будет приходить на выставки в новый музей искусств. Сооружение похоже на гигантский куб, украшенный высокими окнами в виде трапеций.

«В здании полностью готов монолит и уже завершается монтаж кровли, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Строители заняты облицовкой фасадов и черновой отделкой, а также монтажом инженерных систем».

Пять наземных этажей займут выставочные залы. При этом первый этаж отдадут под демонстрационное пространство для масштабных экспонатов. Рядом откроют билетные кассы, камерный конференц-зал и ресторан. Экспозиции одновременно смогут посетить до 1,5 тысячи человек.

На подземном уровне разместятся комнаты для подготовки экспонатов, фотолаборатории, запасники. Здесь же устроят так называемые акклиматизационные залы. В них произведения искусства будут защищены от резких перепадов температур и влажности.

Где: МЦК ЗИЛ, ул. Автозаводская, вл. 23/4.

Фото: stroi.mos.ru

АМФИТЕАТР НА КРЫШЕ

Еще одной культурной точкой ЗИЛа станет двухэтажный павильон с выставочной галереей. В нем также разместятся ресторан с кафе, пункт велопроката, коворкинг, детская зона.

«Здание появится в центре парковой зоны, - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Один фасад будет обращен к излучине Москвы-реки, другой – к жилым домам».

При этом полностью стеклянными со стороны улицы сделают две стены - на юго-запад и северо-запад. Нижнюю часть кровли облицуют листами из нержавеющей стали с рисунком, имитирующим водную рябь. В центре здания появится двусветный овальный атриум. Из него можно будет попасть на озелененную крышу с овальным амфитеатром.

Где: МЦК ЗИЛ, наб. Марка Шагала, в районе д. 23, стр. 317.

Фото: stroi.mos.ru

ГРАФФИТИ ВОКРУГ

Центр современного искусства (ЦСИ) «Винзавод» пополнится новым креативным кластером. Для этого реконструируют три старых строения центра, увеличив их площадь. В них разместятся выставки, ярмарки, магазины и кофейни, творческие студии и мастерские. Для посетителей здесь планируют также показывать театральные постановки. А для показов работ уличного искусства по традиции продолжат использовать все точки арт-квартала, в том числе Сыромятнический переулок, Таможенный мост, Artplay, скверы и крыши. Кстати, как раз сейчас здесь можно увидеть яркие граффити более пятидесяти российских и зарубежных художников.

Где: ст. м. «Курская», 4-й Сыромятнический пер., д. 1/8, стр. 12, 14, 18; д. 1, стр. 3; Мрузовский пер., д. 12а.

АВТОР МОЗАИК ГЛАВНОГО ХРАМА АРМИИ РОССИИ ПОЛУЧИТ ДОМ ДЛЯ СВОИХ КАРТИН

Для живописных полотен художника Василия Нестеренко построят картинную галерею. Многим наверняка известны сделанные им росписи в храме Христа Спасителя и картины Евангельского цикла для Трапезных палат этого храма, художественное убранство Тронного зала Иерусалимской Патриархии, росписи Успенского храма в Домнино, родовом имении Романовых. Мастер также работал над эскизами мозаик главного храма Вооруженных сил России.

Сейчас картины Нестеренко можно увидеть в выставочном зале «Домик Чехова» на Малой Дмитровке. А своя галерея у художника появится на Бутырской улице по поручению президента Владимира Путина. Здание общей площадью 4000 квадратных метров одновременно смогут посещать до 400 человек. На четырёх этажах разместятся экспозиционно-выставочные залы, фондохранилище, информационный центр, магазин и кафе.

Где: ст. м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 1.