Аллею ветеранов в Марьино обновят в 2023 году

Вид на мемориальную зону в центральной части аллеи

На юго-востоке столицы реконструируют аллею ветеранов в Марьино. С такой просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину сегодня, 9 июня, во время личного приема граждан обратилась председатель совета ветеранов района Юлия Ромашкина. Созданная в 2006 году аллея соединяет парк имени Артема Боровика с Белореченской улицей. Ее открыли в честь 65-й годовщины битвы за Москву в Великой Отечественной войне.

«По просьбе совета ветеранов мы включили в программу благоустройства эту аллею в Марьино, - сказал Собянин. - Работы там много. Мы решили ее не просто подремонтировать немножко, а кардинально реконструировать и сделать заново. Так что это будет новое качественное общественное пространство. Постараемся в этом году все сделать».

Одна из жительниц Молжаниновского района на севере Москвы говорила с мэром об ускорении строительства новых школы и детсада в районе.

«В этом году введем школу на 1,1 тысячи мест, которая, надеюсь, закроет все потребности района, - сообщил мэр. - И детский сад на 350 мест - это целый комплекс для детей с бассейном, учебными залами. Дальше, конечно, нужно будет еще строить и школы, и детские сады».

По его словам, для жителей района в этом году также откроют детско-взрослую поликлинику с женской консультацией. Некоторых пришедших на прием к мэру интересовало благоустройство в своих кварталах. Например, ремонт дорожного покрытия вдоль торгового центра «Авиапарк» в Хорошёвском районе на северо-западе города, а также установка фонарей около жилых домов на улице Николая Сироткина и создание пешеходного перехода со светофором на Изюмской улице рядом со школой №1354 «Вектор» в Южном Бутово на юго-западе. Мэр сообщил, что по его поручению все эти вопросы будут решены.

К Собянину обратился и ректор Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Николай Зайченко. Он предложил устроить для молодых преподавателей, аспирантов и студентов академии стажировку на объектах культурного наследия Москвы.

«Пусть приезжают, сделаем стажировку и практику на наших объектах, - сказал мэр. - В Москве ведется огромный объем реставрации, наверное, один из самых крупных в мире. Отреставрировали около тысячи объектов. Это колоссальный объем, огромная практика, огромный опыт».

Напомним, личный прием москвичей мэр Сергей Собянин ежегодно проводит по поручению президента России Владимира Путина. На такие встречи некоторых горожан приглашают в приемную главы государства.