Волонтеры ЕвроХима почистили берега реликтового озера Кравцово и исток реки Дон

Фото: Юрий Шамин

С берегов озера Кравцово, которое находится на Ставрополье, экологи, волонтеры и активисты Невинномысского Азота убрали 8 кубометров мусора. Экологическая акция прошла в рамках программы «Уникальные водоемы России», основная цель которой – оздоровление водоемов, не попавших в крупные федеральные проекты. Кравцово – как раз один из них. На его 4-километровом берегу можно увидеть редкие, краснокнижные растения, а также многочисленных рыболовов, которых привлекают сюда караси, сазаны, сомы и окуни. Озеро известно тем, что имеет плавающий остров, траектория движения которого зависит от уровня воды. Привлекательно оно еще и тем, что находится всего в 9 километрах от Ставрополя. А где отдыхающие, там и мусор…

Фото: Юрий Шамин

В ходе акции замминистра природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского края Михаил Голубов наградил экоактивистов, которые уже не первый год участвуют в природоохранных акциях. Среди них - четверо сотрудников Невинномысского Азота.

Фото: Юрий Шамин

А в Тульской области волонтеры Новомосковского Азота совместно с Тульской региональной общественной организацией «Экологическая защита» и студентами Новомосковского многопрофильного колледжа провели субботник на истоке Дона. Они собрали больше 60 мешков с мусором в рамках всероссийской акции «Вода России».

Фото: Юрий Шамин

В Новомосковске она проводится уже седьмой год, и её неизменными участниками становятся сотрудники Новомосковского Азота, которое за активную деятельность в экологическом движении неоднократно получало благодарности от администрации города и общественных организаций.

Фото: Юрий Шамин

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В акции «Вода России» в 2022 году приняли участие 1,3 млн. человек. Они очистили больше 31 тысячи километров берегов озер, рек, прудов и заливов.