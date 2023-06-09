Как звучит «Лето в Подмосковье»: У главного туристического проекта региона появился свой плейлист на «Яндекс Музыке»

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Ближайшие три месяца пройдут в Московской области под знаком ежегодного проекта «Лето в Подмосковье». Жителей региона и многочисленных туристов ждет очень разнообразная и насыщенная программа: музыкальные и гастрономические фестивали, кинопоказы под открытым небом, мероприятия для любителей активного отдыха. Помимо этого - оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха парки и пляжи.

Но и это еще все. «Лето в Подмосковье» теперь можно не только видеть, но и слышать - в режиме 24/7.

«Чтобы все жители и гости области (вне зависимости от того, какой вид отдыха они предпочитают) могли прочувствовать особую летнюю атмосферу, Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и сервис «Яндекс Музыка» представляют специальный плейлист - саундтрек самых теплых и ярких месяцев в Подмосковье, - сообщили в пресс-службе МИСК. - Он отлично подойдет для прогулок и занятий спортом, отдыха у реки и теплых вечеров на даче».

Плейлист «Лета в Подмосковье» включает в себя четыре часа музыки, представляющей самые разные стили - от современных танцевальных композиций до лирики, от дерзкого рэпа до чудесных хитов 1990-2000-х. В списке треков - лучшие песни Басты, Клавы Коки, Антохи МС, Юлии Чичериной, групп Zoloto, Hi-Fi и многих других артистов.

Как послушать плейлист «Лета в Подмосковье»?

1. Можно перейти в него на сайте «Яндекс Музыки» или в мобильное приложение по ссылке.

2. Можно воспользоваться помощью голосового помощника. Для этого достаточно сказать: «Лето в Подмосковье».

3. Чтобы не потерять музыку настроения этого лета, лучше всего сразу добавить ее в раздел «Коллекция».

ВАЖНО!

Самое подробное расписание проката «Лето в Подмосковье», готовые маршруты для путешествий на автомобиле или общественным транспортом, информация о точках общепита и отелях - на сайте welcome.mosreg.ru.