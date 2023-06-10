Контрактники рассказали о влиянии друзей и родственников на их решение служить

В единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова ежедневно приходят добровольцы. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

В столичный пункт отбора на военную службу по контракту приезжают люди со всей России: сюда приходят не только москвичи, но и жители других регионов страны. Посетители центра на улице Яблочкова готовы отправиться в зону СВО, чтобы защищать Родину с оружием в руках. Будущие контрактники рассказали журналистам, что повлияло на их решение пойти в армию.

«Есть профессия такая - защищать родину. Вот пошел, решил, может, чем-нибудь пригожусь», - рассказал один из мужчин, пришедших в пункт.

У многих посетителей в зоне спецоперации служат друзья, родственники или коллеги. Пример близких, уехавших на Донбасс, вдохновляет новобранцев. По словам добровольцев, они хотят поступить на военную службу, чтобы в зоне СВО помогать им в решении боевых задач.

«Многие друзья, родственники служат по контракту, поэтому хотелось бы их поддержать. Я занимался много спортом, учился в военной школе, поэтому есть такая мечта. Если решение принял - нужно действовать, и надо быть храбрым и иметь мужество», - говорит один из новобранцев.

Ранее московский пункт отбора на военную службу по контракту посетила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева. Телеведущая призналась, что ее приятно поразили комфортные условия, созданные здесь для добровольцев. Киселева также отметила, что очень много людей хотят поступить на военную службу и отправиться защищать Родину.

«Я поражена тем, что я сегодня увидела. Во-первых, тем, что здесь такое большое количество совершенно разных людей: от самых молодых до людей уже в возрасте. И конечно система, которая здесь работает. Все очень четко, все налажено, нет никаких очередей, нет никакой толкучки. Все организовано по системе МФЦ, к которой мы все привыкли», - рассказала депутат Мосгордумы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Сначала добровольцы заполняют анкету, а затем проходят профессиональные собеседования. Их проводит группа инструкторов, специально подготовленная для этой работы. Срок прохождения военной службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.