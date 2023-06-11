Ещё одна группа отправилась на службу из единого московского пункта отбора контрактников

Проводы военнослужащих-контрактников у единого пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC.

Очередная группа контрактников отправилась на службу из единого московского пункта отбора на улице Яблочкова. Перед отправкой в зону СВО новобранцы пройдут специальную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ. Будущие военнослужащие рассказали журналистам, почему они решили пойти в армию. По словам контрактников, ими движет чувство патриотизма и желание защитить свою семью.

«Принял решение потому, что понимал: это рано или поздно дойдет до дома. А так я считаю, что каждый мужчина должен защищать в своем роду. Кто-то здесь, кто-то - там», - говорит один из добровольцев.

Еще один новобранец рассказал, что давно хотел заключить контракт, но долго обдумывал свое решение. В итоге мужчина решил, что должен записаться в ряды вооруженных сил и встать на защиту Родины. Родные поддержали его решение.

«Патриотизм - это русская история. Хотел давно, с мыслями собирался долго, но всему свое время, - рассказал контрактник. - Мужчина для того и рождается, чтобы защищать свою Родину в тяжелый для страны час. Моя семья меня поддержала».

Среди тех, кто приходит в центр, много людей, уже служивших в армии. Они считают своим долгом вновь мобилизоваться и отправиться в зону спецоперации, где уже сражаются их друзья, родственники и коллеги.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Здесь всё организовано по принципу хорошо знакомых москвичам многофункциональных центров. Сначала добровольцы заполняют анкету, а затем проходят профессиональные собеседования. Их проводит группа инструкторов, специально подготовленная для этой работы. Срок прохождения военной службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев.

Пройдя профессиональное собеседование, кандидаты отправляются на медицинский осмотр. Все необходимые для него врачи работают здесь же, в пункте. При этом глубоких обследований здоровья новобранцев не требуется. Поскольку центр подключен к Единой городской системе медицинской информации (ЕМИАС), врачи медкомиссии видят полную историю болезни обследуемых в их электронной медкарте. Они сразу же могут определить, если ли у человека противопоказания для службы в армии.

В ряды вооруженных сил принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Поступить на службу в московском пункте отбора могут не только жители столицы, но и уроженцы других регионов России и даже иностранные граждане. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.