«Душа моя – Россия»: В Московском политехе прошел II конкурс чтецов

Фото: пресс-служба Мосполитеха

Доводилось ли вам когда-нибудь слушать, как декларирует Пушкина студент из Мьянмы? Нет? А зря. Александр Сергеевич – не только для нас «наше всё», но и для всего мира. Вьетнам, Болгария, Таджикистан, Туркменистан, Египет, Мадагаскар, Мьянма – вот лишь некоторые из 23 стран, граждане которых отметились на II Конкурсе чтецов для иностранных студентов и слушателей подготовительных отделений «Душа моя - Россия». Мероприятие прошло в преддверии Дня России, его организатором стал Московский Политехнический университет. Своих представителей на конкурс отправили вузы со всей России, такие как: Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Ульяновский государственный технический университет,Российский университет дружбы народов, Московский энергетический институт, Рязанский государственный университет, филиал Московского Политехнического университета в городе Чебоксары, МГТУ Станкин, Филиал Московсковского Политехнического университета в городе Рязань.

- Любовь к России, к русской поэзии объединила таких разных ребят с разных концов земли принять участие в нашем конкурсе чтецов, приятно отметить, что некоторые участники прошлого года решили принять участие снова, - сказала проректор по международной деятельности Юлия Давыдова.

Фото: пресс-служба Мосполитеха

Московский Политех приготовил для 34 участников конкурса обширную культурную программу, например, у них состоялся вечер знакомств, мастер-класс о жизни и творчестве А.С. Пушкина, квиз о культурных особенностях России, в котором ребята показали высокую эрудицию, экскурсия в дом-музей Марины Цветаевой.

- В Московском Политехе царила всемирная любовь к русскому языку, русской поэзии и России — иностранные студенты девяти вузов со всех регионов центральной России соревновались на конкурсе чтецов «Душа моя — Россия!», - рассказал член жюри Вячеслав Коновалов. - От Малайзии до Конго, от Китая до Мадагаскара, от Афганистана до Гвинеи, от Вьетнама до Сирии - любовь к русской поэзии стала объединяющией силой, той самой мягкой силой, о которой мы столько говорим. Выступления студентов были яркими, даже я бы сказал сочными, поскольку каждый чтец привнёс свой национальный колорит в русскую поэзия, которая в их исполнении заиграла новыми яркими красками. Отдельный поклон за великолепную организацию администрации Политеха. Без всякого сомнения могу сказать, что такой проект должен стать федеральным, а в идеале - Всемирным.