«Сегодня мы особенно понимаем, как важно быть вместе»: Губернатор Андрей Воробьёв поздравил жителей Московской области с Днём России

Фото: Антон Чернов

Губернатор Подмосковья поздравил жителей области с Днём России и вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям. Эта церемония традиционно приурочена к 12 июня.

«Поздравляю всех с Днем нашей любимой страны, с Днем России! - сказал Андрей Воробьёв. - Мы живем в самой большой, самой красивой и самой душевной стране. Подмосковье и Сибирь, Кавказ и Дальний Восток - мы любим каждый ее уголок. У нас живут те, кто честно, изо дня в день, ответственно и преданно служат Родине и другим людям. Сегодня мы особенно понимаем, как важно быть вместе. С праздником, с Днем России!»

Андрей Воробьёв отметил, что именно 12 июня в Подмосковье принято удалять особое внимание тем, кто вовлечен в общественные дела и делает жизнь региона лучше.

«Я рад видеть и молодое поколение, и ветеранов - это те, кто работает, живет в Подмосковье очень давно и много сделал для нашей страны. Хочу пожелать всем здоровья. Важно, чтобы наше подрастающее поколение всегда знало, чем ценен этот день, почему ценна Родина, чтобы оно знало историю».

Из рук губернатора государственные награды подучили участники СВО.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручен начальнику штаба 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения Денису Клетенкин.

Орден «За доблесть и мужество» - жителю Подмосковья Вячеславу Панькину. В феврале 2022-го он ушел в зону специальной военной операции добровольцем, проявил себя в боях под Лисичанском и Рубежным.

Вячеслав передал губернатору слова благодарности от командующего первого армейского корпуса и командира 9 отдельной бригады - за благоустройство одного из важных объектов нашей бригады, на котором проходит обучение и боевое слаживание личный состав.

«От нас только одно - самоотверженность и подвиг. Победа будет за нами», - отметил боец.

Николай Доморацкий, бывший сотрудник системы гражданской обороны, «чернобылец», последние 20 лет руководит Центром подготовки сборных команд России в Новогорске, получил звание «Почетный гражданин Московской области».

«Заслуженный учитель РФ» - педагог начальных классов школы №16 Коломны Наталья Медова.

«Заслуженный работник ЖКХ РФ» - директор организации «Тепло Коломны - объединенные инженерные системы» Николай Герлинский.

«Заслуженный работник здравоохранения РФ» - главврач санатория «Виктория» (Пушкино) Василий Найденов. Медик обратился к Андрею Воробьёву - предложил проводить в санатории реабилитацию для бойцов, возвращающихся из зоны СВО.

«И мы будем рады таким образом приобщиться к приближению победы», - сказал Василий Найденов.

Уроженец Дмитрова Леонид Тягачев, бывший руководитель национального Олимпийского комитета, много лет развеивающий в Подмосковье горнолыжный клуб, удостоен Ордена «За заслуги перед Московской областью» I степени.

Тиграну Матиняну, сооснователю производящей мороженое компании «Чистой линии», вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - за активное участие а гуманитарной подмосковной акции «Доброе дело».

Символично, что в День России Андрей Воробьёв вручил паспорта граждан РФ ребятам, которым исполнилось 14 лет - победителям школьных олимпиад Екатерине Кудиновой (гимназия имени Евгения Примакова, Одинцово) и Ильясу Биктимирову (физматлицей №5, Долгопрудный).