Подготовка к Единому дню голосования: В Подмосковье заработал Штаб по общественному наблюдению за выборами

Фото пресс-слу­жбы губернатора и пр­авительства Московск­ой области

Московская область начала подготовку к Единому дню голосования - 10 сентября в регионе будут выбирать губернатора, а в десяти городских округах дополнительно и депутатов местных советов. На базе Общественной палаты Подмосковья (она находится в Красногорске, в региональном Доме Правительства) заработал Штаб по подготовке и организации общественного наблюдения за предстоящими выборами разных уровней.

- На Общественной палате лежит большая ответственность в обеспечении прозрачности выборов, а также доверия населения к их результату, - министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Необходимо организовать работу профессионально,оперативно и максимально открыто.

Штаб уже утвердил план работы. В день выборов и подсчета голосов он будет работать круглосуточно, как и горячая линия, куда жители Подмосковья смогут позвонить для уточнения информации по избирательным участкам или сигналов о возможных нарушениях.

- Московская область - это глобально крупный регион (второе место по старее по числу жителей, - Авт.), в котором сосредоточено большое количество избирательных участков, - отмечает Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. - Следовательно, общественных наблюдателей от субъектов общественного контроля Общественной палаты у нас всегда наибольшее количество. Заинтересованность жителей в принятии участия в процессе наблюдения за выборами высока, особенно в густонаселенных пунктах. Это делает первоочередной задачей для нас обеспечение высокой квалификации наших наблюдателей.

При штабе организованы несколько групп, которые будут отвечать за свой фронт работ.

Непосредственно за голосованием на участках будут следить общественные наблюдатели, а также председатели и члены президиумов местных общественных палат (сейчас их 59 и они объединяют около 2300 человек).

Отдельная группа будет следить за ходом голосования на участках в режиме видеотрансляций (камеры установлены на всех УИК, участковых избирательных комиссиях). В случае обнаружения нарушений на участок будет немедленно направлена мобильная мониторинговая группа - она будет действовать совместно с сотрудниками полиции.

Также в Штабе будут работать люди, отслеживающие в соцсетях возможные сообщения о нарушениях. Информация будет передаваться наблюдателям на конкретном участке.

В нынешнем году в Московской области можно будет проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования. (Либо очно, либо электронно - избиратель должен будет определиться заранее). Поэтому еще одна группа при Штабе будет следить за соблюдением законности во время электронного голосования.