Белых львят выращивали на шкуры, медвежонка – для притравочной станции: в Подмосковье выхаживают спасенных хищников

Маленьким львятам было не больше двух месяцев, с момента приезда в апреле они прошли вакцинацию, карантин и восстановили силы. Фото: YouTube

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

Белый лев – животное легендарное, до ХХ века такие звери считались мифическими. Сейчас во всем мире белых львов насчитываtтся примерно три сотни. Тем не менее, двух белых львят ждала смерть.

Как рассказал директор директор парка львов «Земля прайда» Виктор Агафонов в соцсетях, еще весной с ним связалась подписчица. Ее друзьям в Донецке предложили купить двух львят в качестве домашних животных. Изначально хищников приобрело некое частное лицо, чтобы вырастить их “на шкуры”, но что-то пошло не так, и живой товар было решено перепродать.

- Львят предложили моим друзьям из Донецка, - объяснила Лилит, она давно подписана в соцсетях на “Землю прайда”, и именно она помогла организовать спасение маленьких хищников, после чего привезла их в деревню Кузнецово под Клином, где и расположен парк львов.

Малышам было не больше двух месяцев, с момента приезда в апреле они прошли вакцинацию, карантин, восстановили силы и три дня назад “беляшей” привезли в парк знакомиться с другими животными. Малышей назвали Гефестом и Гектором, сейчас они знакомятся с другими львятами – Гердой и Симбой, за взаимоотношениями маленьких хищников можно следить в соцсетях.

ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК

Тем временем в парке появился новый постоялец – медвежонок Пряник.

- Нам позвонила девушка, она была чуть ли не в истерике, кричала в трубку: “Заберите его, пожалуйста”. “Кого?” “Медвежонка!” - Виктор Агафонов признается: медвежат в парк “Земля прайда” они брать не собирались, для этого нет подходящих условий. И все же выхода не было.

Оказалось, что девушка работает в зоотакси. Поступил очередной заказ: перевозка медвежонка из пункта А в пункт Б. Но когда Екатерина осознала, что пункт Б – это притравочная станция, пришла в ужас. Она созвонилась с Росприроднадзором, сотрудники ведомства ситуацию взяли на контроль. Оказалось, что на зверя даже не было необходимых документов. Куда его девать, было непонятно. Поэтому она и позвонила в “Землю прайда”.

Медвежонок Пряник. Фото: YouTube

По словам Агафонова, медвежонок оказался очень человекоориентирован, вероятно, был изначально рожден в неволе. Поэтому выпустить его в природу нельзя. От неправильной кормежки у него были язвы по всему телу. Нормальную подходящую ему еду малыш не ел, требовал сахара и сгущенки.

Пока что Пряника отправили на карантин, тем временем парк готовится оборудовать ему специальный вольер, на его строительство объявлен сбор средств (подробнее об этом – в группе парка львов в Телеграме.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волк Ежка, которого отобрали у контрабандистов, поселился в Московском зоопарке. Зверь взрослый (ему пять лет), однако “невоспитанный”, поэтому с ним сейчас активно занимаются зоологи. Уже добились того, что он научился переходить из одной части вольера в другую, чтобы в первой можно было убраться и “накрыть на стол”.

Волк Ежка. Фото: Московский зоопарк

- Сейчас он получает 2 кг различного отборного мяса в день. Один день – перерыв, так как в природе хищники питаются не ежедневно, – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В таких “санаторных” условиях волк живет с октября. А до этого долгие годы взрослый хищник ютился в клетке размером 1,5 на 2,5 метра, причем, судя по всему, впроголодь.

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