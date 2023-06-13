Будущие контрактники рассказали о своей мотивации отправиться служить в войска

В единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова ежедневно приходят добровольцы. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

В московский пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, желающие стать военными и отправиться защищать Родину. Посетители столичного центра на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они хотят вступить в ряды вооруженных сил. По словам добровольцев, ими движет чувство патриотизма и стремление защитить интересы своей страны.

«Я увидел рекламу по телевизору, приехал, прошел комиссию. Все, попал по распределению. Время такое, что сидеть, кого ждать?», - сообщил один из будущих контрактников.

Еще один посетитель убежден, что каждый настоящий мужчина должен встать на защиту своей страны и своей семьи.

«За Родину, за Россию. У меня семья - жена и трое детей. Защищать Родину нужно. Я решил пойти на контрактную службу, потому что решил защитить семью и детей», - объяснил новобранец.

Ранее в московском пункте отбора на военную службу побывала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева. Телеведущая пообщалась с посетителями и познакомилась с работой пункта. Спортсменка призналась, что ее приятно поразили комфортные условия, созданные здесь для добровольцев. Киселева также отметила, что очень много людей хотят поступить на военную службу и отправиться защищать Родину.

«Я поражена тем, что я сегодня увидела. Во-первых, тем, что здесь такое большое количество совершенно разных людей: от самых молодых до людей уже в возрасте. И конечно система, которая здесь работает. Все очень четко, все налажено, нет никаких очередей, нет никакой толкучки. Все организовано по системе МФЦ, к которой мы все привыкли», - рассказала депутат Мосгордумы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. В центре организованы электронные очереди, оборудованы комфортные залы ожидания.

Поступить на службу в московском пункте отбора могут не только жители столицы, но и уроженцы других регионов России и даже иностранные граждане. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.