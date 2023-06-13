Для участников реновации в районе Лосиноостровский готова новостройка на 257 квартир

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На северо-востоке столицы в районе Лосиноостровский продолжается обновление жилых кварталов. Для участников реновации строятся новые дома.

«На Тайнинской улице, дом 7, корпус 1 для переселенцев ввели в эксплуатацию жилой дом на 257 квартир», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здание из трех секций разной высоты возвели по индивидуальному проекту. Под внутренним дворовым пространством разместилась подземная одноуровневая автостоянка.

Глава ведомства рассказал подробнее о построенном жилом доме.

КОНКРЕТНО

Фасады - из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, а также с металлическими корзинами для кондиционеров.

Входы - с витражным остеклением.

Для новоселов - 257 квартир (однокомнатных – 85, двухкомнатных – 121, трехкомнатных – 45, четырехкомнатных - 6). Маломобильным жильцам выделены пять квартир с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также со специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации.

Первые этажи - нежилые, с необходимой инфраструктурой, офисами и техническими зонами для обслуживания жилых домов. Кроме того, здесь же могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

В подъездах - грузопассажирские лифты на 1000 кг и 400 кг с визуальной и тактильной информацией.

Новостройка оснащена системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Около дома во время благоустройства и озеленения:

- поставили детскую игровую площадку с качелями и горками;

- для любителей уличного спорта разместили новые тренажеры, турники и брусья.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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