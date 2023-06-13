Отделка здания школы в районе Молжаниновский готова на 40 процентов

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Для учеников в разных районах столицы строятся современные образовательные комплексы. Одно из таких зданий сейчас возводят на Синявинской улице в районе Молжаниновский на севере Москвы. В нем уже полностью готовы монолитные конструкции.

«Отделочные работы выполнены на 40%, ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты приступили к благоустройству территории школы».

Здание в четыре этажа разместится на площади 16,4 тысячи квадратных метров. Два нижних этажа отдадут под кабинеты начальных классов. Внизу - первоклассники, наверху - учащиеся вторых – четвертых классов.

В школе появятся лабораторно-исследовательские комплексы. Занятия и кружки по информатике, программированию и робототехнике будут проводить на специализированном ИТ-полигоне.

Для учеников также откроются современные спортивные залы, зал хореографии, актовый зал на 650 человек, библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, а также многофункциональные пространства и зоны рекреации. Завтраками и обедами детей будут кормить в столовой, рассчитанной на 550 мест. Ее оснастят пищеблоком полного технологического цикла.

Для творческих занятий в школе тоже найдется место. Желающие смогут выбрать что душе угодно - мастерские по рисунку, живописи, композиции и декору, скульптуре, 3D-моделированию и макетная мастерская.

«Одновременно рядом с новым школьным корпусом ведется строительство здания детского сада на 350 мест», - добавил Рафик Загрутдинов.