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Общество13 июня 2023 13:02

Новую поликлинику для жителей района Богородское откроют в августе 2023 года

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мэр Москвы осмотрел недавно открывшийся на востоке столицы после комплексной реконструкции окружной общественный центр имени Моссовета.

Мэр Москвы осмотрел недавно открывшийся на востоке столицы после комплексной реконструкции окружной общественный центр имени Моссовета.

Развитие районов Богородское и Преображенское на востоке столицы сегодня, 13 июня, оценил мэр Сергей Собянин. Прежде всего, он побывал на стройплощадке новой взрослой поликлиники на Игральной улице в Богородском. Шестиэтажный корпус станет главным зданием консультативно-диагностического центра №2. Амбулатория рассчитана на 750 посещений в смену.

«В Богородском заканчивается строительство первоклассной поликлиники первого уровня со всем диагностическим функциональным оборудованием, - сказал Собянин. - Сделано все уже по самым современным стандартам. Целый такой дворец здравоохранения».

По его словам, врачи будут лечить здесь жителей районов Богородское, Преображенское и Метрогородок. Всего около 130 тысяч человек. Мэр поручил медикам быстрее осваиваться в поликлинике.

«Чтобы в августе первые пациенты к вам пришли», - уточнил Собянин.

Сегодня мэр осмотрел и недавно открывшийся на востоке столицы после комплексной реконструкции окружной общественный центр имени Моссовета. Теперь в здании на Преображенской площади могут запустить дополнительные кружки и секции. Кроме того, найдётся место и для различных мероприятий. Для посетителей заработали зрительный зал на 677 мест, коворкинг с проектором и Wi-Fi, зона киберспорта с компьютерным залом и VR-зоной.

«За последние годы мы реализовали в Богородском и Преображенском несколько крупных проектов, сделавших повседневную жизнь более уютной и комфортной», - отметил Собянин.

Для примера он привел запуск Московского центрального кольца (МЦК). Благодаря новой скоростной линии местные жители могут выбирать дополнительные удобные маршруты для поездок по городу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 2023 году в районе Богородское благоустроят в том числе 22 двора около жилых домов и территорию рядом с центром московского долголетия. Параллельно в районе Преображенское приведут в порядок 10 дворов и общественное пространство недалеко от районного центра «Янтарь». Здесь появится пешеходный маршрут длиной 1,2 километра от Открытого шоссе до Большой Черкизовской улицы.

Напомним, в Преображенском уже благоустроили детский Черкизовский парк и несколько зеленых территорий, а также построили новый мост через реку Яузу, соединивший Краснобогатырскую улицу и проспект Ветеранов.

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