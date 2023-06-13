Новую поликлинику для жителей района Богородское откроют в августе 2023 года

Мэр Москвы осмотрел недавно открывшийся на востоке столицы после комплексной реконструкции окружной общественный центр имени Моссовета.

Развитие районов Богородское и Преображенское на востоке столицы сегодня, 13 июня, оценил мэр Сергей Собянин. Прежде всего, он побывал на стройплощадке новой взрослой поликлиники на Игральной улице в Богородском. Шестиэтажный корпус станет главным зданием консультативно-диагностического центра №2. Амбулатория рассчитана на 750 посещений в смену.

«В Богородском заканчивается строительство первоклассной поликлиники первого уровня со всем диагностическим функциональным оборудованием, - сказал Собянин. - Сделано все уже по самым современным стандартам. Целый такой дворец здравоохранения».

По его словам, врачи будут лечить здесь жителей районов Богородское, Преображенское и Метрогородок. Всего около 130 тысяч человек. Мэр поручил медикам быстрее осваиваться в поликлинике.

«Чтобы в августе первые пациенты к вам пришли», - уточнил Собянин.

Сегодня мэр осмотрел и недавно открывшийся на востоке столицы после комплексной реконструкции окружной общественный центр имени Моссовета. Теперь в здании на Преображенской площади могут запустить дополнительные кружки и секции. Кроме того, найдётся место и для различных мероприятий. Для посетителей заработали зрительный зал на 677 мест, коворкинг с проектором и Wi-Fi, зона киберспорта с компьютерным залом и VR-зоной.

«За последние годы мы реализовали в Богородском и Преображенском несколько крупных проектов, сделавших повседневную жизнь более уютной и комфортной», - отметил Собянин.

Для примера он привел запуск Московского центрального кольца (МЦК). Благодаря новой скоростной линии местные жители могут выбирать дополнительные удобные маршруты для поездок по городу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 2023 году в районе Богородское благоустроят в том числе 22 двора около жилых домов и территорию рядом с центром московского долголетия. Параллельно в районе Преображенское приведут в порядок 10 дворов и общественное пространство недалеко от районного центра «Янтарь». Здесь появится пешеходный маршрут длиной 1,2 километра от Открытого шоссе до Большой Черкизовской улицы.

Напомним, в Преображенском уже благоустроили детский Черкизовский парк и несколько зеленых территорий, а также построили новый мост через реку Яузу, соединивший Краснобогатырскую улицу и проспект Ветеранов.