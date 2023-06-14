Москва с высоты: откуда лучше любоваться городом

Днем народу не очень много, а вечером за эффектным кадром придется занимать очередь. Фото: Артем ЖИТЕНЕВ/ТАСС

«Москва-Сити» во всей красе

Солнце блестит в каждом окошке. В стеклах медленно плывут облака. «Москва-Сити» буквально сияет в ярких лучах. Поймать эту красоту в кадр лучше всего с набережной Тараса Шевченко. Пожалуй, лучший ракурс на высотки открывается с площадки на выходе с моста Багратиона.

Можно фотографироваться самим, а можно воспользоваться услугами фотографов - их здесь полно. Цены разные, в среднем - от 150 руб. за фото.

Днем народу немного, к вечеру, когда загораются огни, сюда стекаются толпы народу, но даже и в этом случае можно ухитриться сделать красивые снимки.

Внутри самого моста Багратиона тоже есть площадки с красивыми видами, но мост крытый, и стекла давно не мыли, так что хорошего кадра там не получится, а коворкинг со смотровой площадкой там закрылся.

Интересно будет смотреться на фото площадка у ТЦ «Афимолл» с амфитеатром и гигантскими часами, красивые локации есть и внутри торгового центра.

Воробьевы горы на паузе

Красивый кадр можно поймать с канатной дороги. Фото: Александра БУДАЕВА/«КП» - Москва

Любимое место для фотосессий - смотровая площадка на Воробьевых горах, - увы, сейчас немного «не в форме». А все из-за ремонтных работ.

Если раньше можно было сделать шикарное фото с видом на «Лужники» и Москву-реку, а потом развернуться и сделать еще несколько кадров на фоне высотки МГУ, то теперь придется сначала уйти подальше от стройки, а уже потом включать камеру.

Местами разрыта проезжая часть, разрыт склон. Везде снуют рабочие. Одинокий лоток, где продают мороженое за 200 рублей, воду - за 100. Как и прежде, плата - наличкой или переводом. Хоть какое-то постоянство в этой жизни.

Если спуститься вниз, на Лужнецкую набережную, то фото получатся лучше - в кадре будут река, канатная дорога и высотка МГУ. Спуститься лучше на канатной дороге (от 120 руб. со взрослого в зависимости от дня недели), внизу еще и бесплатное фото можно сделать. За спасибо вам его распечатают в мини-формате, за 300 руб. - в стандартном размере 10х15, за 400 перешлют вам на почту, можно сделать брелок с этим фото за 400 руб. или магнит за 500 руб. Мини-подарочек, но приятный.

Урбанизм возле РАН

Этот вид открывается со смотровой площадки РАН. Фото: Александра БУДАЕВА/«КП» - Москва

- В моей молодости тут живописнее было. И народу больше, - прохожая по имени Лидия Андреевна недовольно смотрит на пейзаж, который открывается со смотровой площадки РАН.

В душе я с ней согласна: дома, у которых последний этаж выкрашен в фиолетовый, сами по себе, может, и симпатичные. Но перекрывают вид, который с этой точки мог быть потрясающим. Впереди - Андреевский монастырь, «Лужники», высотка МГУ и др.

Вид получше можно найти чуть правее - над Новоандреевским мостом. Под вами будет трасса (Третье транспортное кольцо) и железнодорожные пути, вдали - «Москва-Сити», так вы сможете получить урбанистический и впечатляющий пейзаж на фото.

«Золотые мозги» - интересная локация для снимков. Фото: Александра БУДАЕВА/«КП» - Москва

Кроме того, безусловно, в этом месте стоит сделать фото с «золотыми мозгами» - это сложная конструкция на вершине здания Президиума РАН. Она сделана из зеркальных стекол с золотым напылением, который временами будто сияет. Внутри - системы, которые отвечают за работу здания. Сложно сказать однозначно, почему этому объекту придали именно такую форму, поэтому народ и дал ему необычное прозвище. В общем, стоит и посмотреть, и сфотографировать.

Бесплатные площадки:

- С Парящего моста в «Зарядье» открывается вид на Кремль, Китай-город, Раушскую и Москворецкую набережные, доходный дом Осипова и сталинскую высотку в устье Яузы. Плюс из-за конструкции моста создается ощущение, что вы парите над водой. Так что прогулку по этому месту вы запомните надолго.

- Бесплатно пофотографироваться в красивом месте с видом на город можно еще в музее-заповеднике «Коломенское», смотровая площадка находится возле церкви Вознесения, вид с нее открывается на Николо-Перервинский монастырь, на районы Печатники и Марьино.

- Смотровая площадка в парке «Митино» оборудована подсветкой, там есть качели и лавочки. Вид открывается на всю красоту парка.

Платные площадки:

- «Солнце Москвы»: высота - 140 метров, один круг кабинка проходит за 18 минут 40 секунд, есть кабинки с бесплатным полом. Стоимость - от 1350 руб.

- Останкинская башня: застекленная смотровая площадка расположена на высоте 337 метров, открытая - 340 м. Стоимость - от 1700 руб.

- Башня ОКО в «Москва-Сити»: 92-й этаж, 354 метра над уровнем земли, стоимость билетов - от 1800 руб.