Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

В пункте на улице Яблочкова будущие контрактники заполняют анкету и проходят медкомиссию. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с 3 апреля. В центр на улице Яблочкова ежедневно приходят добровольцы, решившие стать военнослужащими. Подписав контракт, они проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны в Московской области, а затем отправляются в зону спецоперации. Посетители пункта рассказали журналистам, почему они хотят поступить в армию. Главный мотив новобранцев – чувство патриотизма и желание защищать Родину с оружием в руках.

Среди добровольцев много тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или навыки, которые могут пригодиться в зоне СВО.

«Я уже давно об этом думал, прошел медкомиссию, посоветовался с женой. Надо защищать Родину, я служил в морской пехоте, есть опыт», - рассказал один из будущих контрактников.

У многих посетителей пункта на улице Яблочкова в зоне СВО служат друзья, знакомые или родственники. Близкие рассказывают о своих буднях, и этот пример вдохновляет москвичей, желающих помочь товарищам на передовой. Один из пришедших в пункт рассказал, что решил пойти служить по контракту вслед за друзьями.

«У меня очень много друзей, кто уже находится на СВО. И я тоже решил за ними пойти», - объяснил мужчина.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Пункт работает ежедневно, без обеда и выходных.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Заключить контракт на военную службу могут люди от 18 до 60 лет. По словам сотрудников пункта, к ним обращаются не только мужчины, но и девушки. Женщины могут проходить военную службу в подразделениях связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой военно-учетной специальности. Стать контрактниками могут не только россияне, но и жители других государств. Вступив в ряды вооруженных сил РФ, они имеют право оформить российское гражданство в упрощенном порядке.

Для оформления контракта добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей. В пункте добровольцы проходят медкомиссию. Врачи проверяют здоровье потенциальных военнослужащих с учетом данных их электронных медицинских карт. Если у кандидата есть какие-то противопоказания для службы, медики сразу видят это в истории болезни. Кроме медицинского осмотра кандидаты проходят профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. При этом у каждого кандидата есть право выбора своей специальности.