В учебном корпусе в районе Чертаново Северное полностью готовы монолитные конструкции

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На юге столицы в районе Чертаново Северное завершилось возведение монолитных конструкций нового учебного корпуса. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас проводится устройство внутренних стен и перегородок, а также отделочные работы», - отметил глава ведомства.

В будущем учебном корпусе смогут заниматься 300 детей. Здание будет переменной этажности. В нем разместятся учебные кабинеты, актовый зал на 180 мест, обеденный зал с пищеблоком. На четвертом этаже - IT-полигон, библиотека с медиацентром.

«В этом районе сейчас также идет строительство детского сада на 125 мест», – уточнил Загрутдинов.

Детский сад и учебный корпус возводятся в микрорайоне «Северное Чертаново» (экспериментальный жилой район «Чертаново Северное»). Для них выбрали участок между территориями конноспортивного комплекса «Битца» и Битцевским проездом. К детскому саду и учебному корпусу проложат подъездную дорогу от Балаклавского проспекта. Ее длина - 620 метров.

«Создание качественных социальных объектов - важная часть развития районов и одна из основных задач, которая стоит перед городскими властями и застройщиками, - подчеркнул Рафик Загрутдинов. - Об этом неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин».

Глава ведомства напомнил, что с 2011 года в столице построили более 900 социальных объектов.

«Их появление является частью сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта», - пояснил Загрутдинов.