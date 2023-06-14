150 млрд рублей инвестиций и 18,5 тысяч новых рабочих мест: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв озвучил планы региона на ПМЭФ-2023

Фото: Константин Семенец

В северной столице стартовал Петербургский международный экономический форум - в этом году он проводится уже в 26 раз.

Московская область представлена на форуме представительной делегацией, у которой на ближайшие дни (ПМЭФ продлится до 17 июня) запланировано большое количество деловых встреч и подписаний важных соглашений.

- Питерский форум - одно из главных экономических событий года, мы, как и все регионы, тщательно к нему готовимся, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Все те встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест.

Губернатор отметил, что регион планирует на нынешнем форуме подписать сразу 36 инвестиционных соглашений и соглашений о сотрудничестве. В том числе с партнерами из дружественных стран. Общая сумма этих соглашений превысит 150 млрд рублей.

- Это позволит создать еще более 18,5 тысяч новых вакансий для жителей Подмосковья, - уточнил Андрей Воробьёв. - Сферы - самые разные: промышленность, сельское хозяйство, машино- и авиастроение, логистика, здравоохранение. Так, например, в области здрава планируется создание Центра ядерной медицины в Одинцовском округе, а китайский инвестор намерен построить в Воскресенске завод по производству субстанции, необходимой для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Стенд Московской области стал на нынешнем форуме одним из самых ярких и узнаваемых. Он украшен известной всем с детства картиной Валентина Серова «Девочка с персиками». (Как известно, написана она была в одном из самых популярных ныне туристических мест Подмосковья - усадьбе Абрамцево под Хотьково). Впрочем, это только издалека кажется, что это «просто та самая картина». Если подойти поближе, оказывается, что это целое панно, выложенное из продукции различных подмосковных брендов. Узоры Гжели и Жостово переплетаются с запчастями Серпуховского лифтостроительного завода и фудтраков из Истры, одеждой, красочными упаковками производителей мясных деликатесов, молока, мебели и многого другого.

Над этим чудом в течение нескольких недель трудились художник-скульптор Лао Ян и художник-постановщик Ярослава Карпунина.

Сам стенд разбит на несколько зон. Здесь находится и мобильная студия телеканала «360», и терминалы портала «Добродел» (многие регионы берут эту эффективную систему обработки жалоб жителей на вооружение), и буфет, в котором гостей угощают напитками и лакомствами от подмосковных компаний. (Спойлер: знаменитая Коломенская пастила здесь, конечно же, тоже имеется). На большом экране можно посмотреть ролики об инвестиционной привлекательности и туристических маршрутах Московской области.

В рамках форума Агентство стратегических инициатив озвучит новые данные Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Ну а главным событием всего ПМЭФ-2023 станет пленарное заседание, в котором примет участие Президент России Владимир Путин. Оно запланировано на 16 июня.