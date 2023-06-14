«Наше любимое Подмосковье может и должно быть первым»: Региональное отделение «Единой России» будет выдвигать Андрея Воробьёва на выборы губернатора Московской области

Фото Сергея Хакимова

В подмосковном Красногорске прошла конференция Московского областного регионального отделения «Единой России». Как сообщает пресс-служба партии, на нем было принято решение (через голосование) о выдвижении в качестве кандидата на будущие выборы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, который успешно руководит регионом с 2013 года. Напомним, голосование состоится уже меньше чем через три месяца - 10 сентября.

- Выборы губернатора - это определение курса развития Московской области на ближайшие 5 лет, - отметил секретарь Московского областного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. - Главный принцип регионального отделения партии - работа в команде Губернатора. За последние 10 лет мы убедились в том, что только совместными усилиями можно добиться качественных изменений во всех сферах нашей жизни.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак подчеркнул, что за время работы в Подмосковье Андрей Воробьёв доказал свою компетентность и эффективность.

- Достижения команды Подмосковья за последние 10 лет всем хорошо известны, - сказал Турчак. - По многим показателям регион является одним из лидеров страны. По инициативе губернатора создана одна из самых эффективных систем обратной связи «Добродел», первый в России Центр управления регионом. Именно после успешного пилота в регионе такие центры стали создаваться в других субъектах.

Отдельно секретарь генсовета «единороссов» напомнил, что именно в Подмосковье по инициативе губернатора оперативно запустили первые центры помощи мобилизованным и их родным.

Сам Андрей Воробьёв поблагодарил подмосковных «единороссов» за оказанное доверие. Он рассказал о планах и в дальнейшем продолжать развивать Подмосковье по всем направлениям.

- Как у губернатора Московской области у меня есть ответственность и самое главное желание дальше реализовывать планы по здравоохранению, образованию, транспорту, инфраструктуре, - отметил Андрей Воробьёв. - Все это очень востребовано. Рассчитываю на дальнейшую совместную работу и желание доказать, что наше любимое Подмосковье может и должно быть первым.

Стоит отметить, что 10 сентября в Московской области будут выбирать не только губернатора, но и депутатов местных советов в десяти городских округах.