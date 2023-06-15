Волонтер рассказал, какие вопросы интересуют будущих контрактников в Москве

В едином пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова посетителям помогают волонтеры. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

В Москве 3 апреля открылся единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Работа центра на улице Яблочкова устроена по принципу МФЦ: здесь организована электронная очередь, оборудованы комфортные зоны ожидания для посетителей, трудятся компетентные сотрудники. Будущим контрактникам помогают волонтеры. Они подсказывают, как заполнять документы и показывают, в какие кабинеты необходимо обратиться. Волонтеры рассказали журналистам, какие вопросы чаще всего интересуют москвичей, желающих поступить на военную службу.

По словам одного из сотрудников центра, посетителей чаще всего волнуют вопросы, связанные с заполнением анкет.

«Чаще всего возникают вопросы о заполнении анкет: какие строчки нужно заполнить, что в них нужно написать, и так далее. У нас на каждой точке стоит волонтер, и если у человека возникает какой-то вопрос, то мы ему, соответственно, помогаем. Наша главная задача помочь человеку не потеряться в этом пункте, чтобы он всегда знал, куда надо идти», - сообщил молодой человек.

В столичный пункт отбора на военную службу по контракту приезжают люди со всей России: сюда приходят не только москвичи, но и жители других регионов страны. Посетители центра готовы отправиться в зону СВО, чтобы защищать Родину с оружием в руках. У многих в зоне спецоперации служат друзья, родственники или коллеги. Пример близких, уехавших на Донбасс, вдохновляет новобранцев. По словам добровольцев, они хотят поступить на военную службу, чтобы в зоне СВО помогать им в решении боевых задач.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Центр работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. В ряды вооруженных сил РФ принимаются люди от 18 до 60 лет. Для подписания контракта потребуются паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Сначала добровольцы заполняют анкету, а затем проходят профессиональные собеседования. Их проводит группа инструкторов, специально подготовленная для этой работы. Срок прохождения военной службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.